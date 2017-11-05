4 и 5 ноября 2017 в Москве проходил Чемпионат мира по Косики каратэ под эгидой Международной Федерации Косики Каратэ (IKKF).

СУХУМ, 5 ноя — Sputnik, Бения Анжелика. Анри Адлейба стал чемпионом мира по косики каратэ, сообщает официальный сайт государственного комитета республики Абхазия по физической культуре и спорту.

© Sputnik. Ажелика Бения Впервые в мире: абхазские косики каратисты дебютируют в ЧМ

Чемпионат мира по косики каратэ IKKF 2017 проходил во дворце спорта "Динамо" в Москве с 4 по 5 ноября. В чемпионате мира приняли участие более 1 500 лучших бойцов косики каратэ из 35 стран – лидеров данного вида спорта: Японии, Канады, США, Алжира, Марокко, Мали, Австралии, стран Балтии, Евросоюза и СНГ. Специальными гостями чемпионата были сборные команды республики Абхазия и Донецкой Народной Республики, отмечено в сообщении.

Абхазские спортсмены впервые принимали участие в Чемпионате мира по косики каратэ в Москве. Помимо 13-летнего спортсмена на чемпионате Абхазию представляли еще 10 спортсменов. Каратисты выступали под абхазским флагом.

Спортивная программа чемпионата состояла из двух разделов: личное и командное кумитэ.

В программе чемпионата были проведены личные и командные поединки среди детей, юношей, взрослых и ветеранов. Всего было разыграно 50 комплектов наград – более 200 медалей и 50 кубков в различных возрастных и весовых категориях.

Косики каратэ – универсальная соревновательная система контактного каратэ с использованием защитной экипировки.

В соревнованиях по косики каратэ могут принимать участие представители любых видов, стилей и направлений каратэ, а также контактных единоборств, таких как тайский бокс, ушу-саньда, кудо, таэквондо и многих других.

Правила косики каратэ – демократичные, но, вместе с тем, жесткие и бескомпромиссные, поэтому бои проводятся в полный контакт, а нокаут и нокдаун, наряду с победой по количеству баллов, являются одними из критериев определения победителя.