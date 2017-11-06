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Виталий Джениа и Эльвира Арсалия

Золото и серебро: абхазских художников наградили в Москве

© Sputnik. Зафас Гамгия
В Абхазии
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Пресс-конференция о выставке абхазских художников в Москве, организованной Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik в понедельник 6 ноября.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Трое абхазских художников награждены медалями Союза художников России в рамках выставки, проходящей в Москве. Об этом сообщила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.

Золотой медалью Союза художников России "Духовность. Традиции. Мастерство" награжден художник Сергей (Виссарион) Цвижба и серебряной медалью график Ляля (Валентина) Хурхумал.

"Замечательные произведения декоративно-прикладного искусства Валентины Хурхумал на выставке в Москве удостоились замечательных отзывов. Ее работы в большом количестве представлены в фондах Национальной картиной галерее. И в советское время ее работы были признаны и всегда оценивались на многих выставках. И сегодняшняя медаль – это самое лучшее признание", — сказала Арсалия.

За выдающийся вклад и изобразительное искусство России золотой медалью награжден председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения.

"Это очень высокое звание. При награждении, я уверена, имелось в виду и то, что на протяжении почти двадцати лет Виталий Викторович занимается дипломатической миссией, потому что организация практически всех выставок Союза художников Абхазии в городах России — его заслуга. Наши поздравления, — отметила министру культуры, – ничего удивительного в этом нет. У нас все они признанные художники, которые много лет занимаются и педагогической деятельностью, и выставляются".

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По словам Эльвиры Арсалия, в Москве была организована не персональная выставка, а групповая, чтобы показать посетителям современное искусство Абхазии.

"Нас часто спрашивают, почему не персональные выставки, а групповые организовываем. Я объясню, потому что у нас таких предложений не так много. И поэтому мы хотим показать все самое лучшее и сразу в рамках одной выставки. И как видите, выставку оценили", — сказала она.

Председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения сообщил, что руководство Союза художников России высказалось за проведение ответной выставки в Сухуме в 2018 году.

"Секретарь Союза художников России был недавно здесь на пленэре. Они знают, что у нас Центральный выставочный зал, выступая на открытии выставки абхазских художников, говорил об этом", — заметил Джения.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила необходимость развивать отдельное направление по выставочной деятельности.

"У нас есть объективные причины, по которым не можем это делать в полном объеме. Мы можем организовать выставки наших современных художников, но, если мы работаем с наследием – с Музеем изобразительного искусства, фондом Картиной галереи, у нас возникает проблема перемещения культурных ценностей за пределы государства. В следующем году попытаемся решить эти проблемы тоже", — заверила Арсалия.

Выставка Абхазских художников в Москве
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Председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения, чья идея организации выставки в Москве была поддержана Министерством культуры республики, с сожалением отметил, что на открытии среди многочисленной публики было мало представителей абхазской диаспоры.

"Когда это событие для республики, странно такое отношение, — сказал он. – Но от тех, кто пришел, в числе которых и два члена президиума Российской академии художеств, увидел такое сердечное отношение. Столько теплых отзывов, высоко оценили наших художников. Для нашей диаспоры ничего не значит, получилось так. До глубины души было обидно такое отношение к нашему Союзу художников".

По словам Джения, для 23 абхазских художников было престижным выставляться в одном из лучших залов Москвы.

"Выставочный зал Московского союза художников находится в самом центре Москвы. Хотелось бы, чтобы слышал наш народ, как отзывались о работах абхазских художников академики Российской академии художеств, Союза художников России. Не только в Россию, но и в Европу можно вывозить работы. Никто не будет краснеть за наших абхазских художников", — подчеркнул он.

Выставка абхазских художников, организованная Министерством культуры Абхазии, Союзом художников Абхазии и московским отделением Союза художников России, продлится в Москве в Доме художников до 17 ноября, и каждый желающий успеет еще ее посетить.




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