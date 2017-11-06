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Работник ГАИ регулирует движение на перекрестке со сломанным светофором

Реквава о наезде на ребенка в Сухуме: водитель сам отвез его в больницу

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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148470

ДТП произошло на пешеходном переходе в Сухуме примерно в 13:00 в понедельник 6 ноября.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Водитель, сбивший семилетнего ребенка на пешеходном переходе в центре Сухума, сам отвез его в Республиканскую больницу, сообщил начальник ГАИ по Сухуму Вячеслав Реквава в понедельник 6 ноября.

Карета скорой помощи
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мать с тремя детьми переходила дорогу, и автомобили, которые двигались по двум полосам, остановились, чтоб их пропустить, но водитель "Нивы", который ехал по третьей полосе не сразу заметил это. Когда он увидел, что идут люди, начал тормозить, практически успел остановиться, но все же толкнул ребенка. После чего водитель сам отвез ребенка в Республиканскую больницу", — рассказал детали происшествия Реквава.

Начальник столичного ГАИ добавил, что водитель уже прошел экспертизу, по результатам которой в его крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотических средств.

"Ребенок сейчас находится в больнице, у него несильно порезан подбородок, наложили два шва. Ничего серьезного", — сказал Реквава.

ДТП произошло в Сухуме в понедельник 6 ноября примерно в 13:00.




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