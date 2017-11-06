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Возможен дождь: погода в Абхазии на неделю

© Sputnik. Табылды Кадырбеков
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (513)
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В течение недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. В течение недели ожидается относительно устойчивая погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков, но из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления в отдельные дни местами возможен слабый дождь, прогнозируют синоптики Абхазии. 

Температура воздуха ночью +7˚С +12˚С, днем +15˚С +20˚С. 

Температура морской воды +16˚С. 

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду. 

Волнение морской воды умеренное, 2 балла. 

Относительная влажность воздуха высокая, 60-80%. 

Темы:
Погода в Абхазии (513)



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