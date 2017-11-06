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Большой этнографический диктант

Большой этнографический: впервые в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Международный проект "Большой этнографический диктант", приуроченный ко Дню народного единства России, впервые прошел в Абхазии 6 ноября.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

В сухумской школе № 2 имени Пушкина почти день открытых дверей. Проходит "Большой этнографический диктант", который успел обойти с десяток стран бывшего союза.

Акция международная. В Абхазии проводится впервые. В "пушкинскую" школу съехалось под сотню участников со всей республики. Накануне поступило 60 официальных заявок, но по факту оказалось больше.

Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
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"Видно уже, что желающих больше, чем изначально было заявлено. Это здорово. Наверное, придется еще одну аудиторию организовывать, чтобы все смогли прийти на диктант", — говорит исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества Дмитрий Коннонов.

Запись в порядке очереди

Потенциальные участники "Большого" регистрируются и получают специальный бланк для ответов. Будет еще один бланк – с вопросами, но его пока не выдают, чтобы не возникло соблазна "погуглить".

Очередь выстраивается до самого входа в аудиторию. В основном "колонна" состоит из столичных школьников.

"Я узнала о диктанте буквально сегодня. Рассказала подруга. Подумала, что это что-то наподобие "Тотального диктанта" и решила участвовать", — рассказывает Энола Тарба.

Ученица приехала из Эшеры. По ее мнению, проект, организованный Россотрудничеством, – это отличная возможность не только проверить свои знания, но и получить новые.

"Я участвую чисто для себя. Думаю, что будет много из того, что я не знаю, но тем и интереснее диктант. Это будет своеобразным опытом для меня", — признается ученица.

Большой этнографический диктант
© Sputnik / Томас Тхайцук
Большой этнографический диктант

Не совсем диктант

Организаторы разъясняют регламент. Диктант в итоге оказался не совсем диктантом. Скорее тест.

Пять листов с 30 вопросами — и на все 45 минут. Корреспондент Sputnik решила проверить свои знания в этнографии России. Количество вопросов не испугало, испугало другое – содержание.

Некоторые вопросы о названиях священных текстов с видами храмов традиционных для России религий оказались несложными. А вот, например, вопрос "кого называли французы в 1812 году "северными амурами" заставил поднапрячь все извилины.

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Школьники, конечно, не оставляли друг друга в беде. Священный закон взаимопомощи царил и тут. Но, несмотря на непростые формулировки, участники диктанта воздержались от помощи интернета.

Многим не понадобилось и 45 минут, чтобы ответить на все вопросы. Одним из таких оказался ученик Сухумской школы № 2 Даниил Допуа.

"Я ожидал, что будут такие вопросы. Вопросы были нелегкие, но проходить мне было не так тяжело, как думал. Больше половины вопросов заставили меня задуматься. А на другие я уверенно ответил. Ранее слышал об этом, или же читал в книгах или интернете", — поясняет школьник.

После диктанта все участники могли забрать с собой бланки с вопросами, чтобы на досуге еще раз посмотреть и проверить свои ответы.

Итоги "Большого этнографического диктанта" будут опубликованы на сайте Россотрудничества в Абхазии в среду 8 октября.




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