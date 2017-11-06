Большой этнографический: впервые в Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik.
В сухумской школе № 2 имени Пушкина почти день открытых дверей. Проходит "Большой этнографический диктант", который успел обойти с десяток стран бывшего союза.
Акция международная. В Абхазии проводится впервые. В "пушкинскую" школу съехалось под сотню участников со всей республики. Накануне поступило 60 официальных заявок, но по факту оказалось больше.
"Видно уже, что желающих больше, чем изначально было заявлено. Это здорово. Наверное, придется еще одну аудиторию организовывать, чтобы все смогли прийти на диктант", — говорит исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества Дмитрий Коннонов.
Запись в порядке очереди
Потенциальные участники "Большого" регистрируются и получают специальный бланк для ответов. Будет еще один бланк – с вопросами, но его пока не выдают, чтобы не возникло соблазна "погуглить".
Очередь выстраивается до самого входа в аудиторию. В основном "колонна" состоит из столичных школьников.
"Я узнала о диктанте буквально сегодня. Рассказала подруга. Подумала, что это что-то наподобие "Тотального диктанта" и решила участвовать", — рассказывает Энола Тарба.
Ученица приехала из Эшеры. По ее мнению, проект, организованный Россотрудничеством, – это отличная возможность не только проверить свои знания, но и получить новые.
"Я участвую чисто для себя. Думаю, что будет много из того, что я не знаю, но тем и интереснее диктант. Это будет своеобразным опытом для меня", — признается ученица.
Не совсем диктант
Организаторы разъясняют регламент. Диктант в итоге оказался не совсем диктантом. Скорее тест.
Пять листов с 30 вопросами — и на все 45 минут. Корреспондент Sputnik решила проверить свои знания в этнографии России. Количество вопросов не испугало, испугало другое – содержание.
Некоторые вопросы о названиях священных текстов с видами храмов традиционных для России религий оказались несложными. А вот, например, вопрос "кого называли французы в 1812 году "северными амурами" заставил поднапрячь все извилины.
Школьники, конечно, не оставляли друг друга в беде. Священный закон взаимопомощи царил и тут. Но, несмотря на непростые формулировки, участники диктанта воздержались от помощи интернета.
Многим не понадобилось и 45 минут, чтобы ответить на все вопросы. Одним из таких оказался ученик Сухумской школы № 2 Даниил Допуа.
"Я ожидал, что будут такие вопросы. Вопросы были нелегкие, но проходить мне было не так тяжело, как думал. Больше половины вопросов заставили меня задуматься. А на другие я уверенно ответил. Ранее слышал об этом, или же читал в книгах или интернете", — поясняет школьник.
После диктанта все участники могли забрать с собой бланки с вопросами, чтобы на досуге еще раз посмотреть и проверить свои ответы.
Итоги "Большого этнографического диктанта" будут опубликованы на сайте Россотрудничества в Абхазии в среду 8 октября.