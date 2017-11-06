Говорим по-абхазски: школе в Сухуме подарили лингафонный кабинет

Лингафонный кабинет для изучения абхазского языка даст возможность ученикам прослушивать аудиоверсии учебных пособий и вести запись бесед с преподавателем для дальнейшей работы над ошибками.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Новый современный лингафонный кабинет для изучения абхазского языка подарил сухумской Горской школе №10 фонд "Послы доброй воли Абхазии" и выпускник школы, начальник департамента Администрации президента России Инал Ардзинба, сообщила директор общеобразовательного учреждения Аида Кварчелия.

"Хочу поблагодарить "Послов доброй воли Абхазии" и нашего выпускника Инала Ардзинба за такой неоценимый подарок школе. Занятия по изучению абхазского языка и литературы будут проходить после уроков, и возможность посещать этот кружок будет предоставлена всем детям по их желанию, но начать планируем с учеников пятого класса, которые плохо владеют абхазским языком", — сказала Кварчелия.

Она уверена, что лингафонный кабинет, который соответствует современным стандартам образования, не только заинтересует учеников, но и облегчит процесс обучения.

Руководитель фонда "Послы доброй воли Абхазии" Амина Лазба рассказала, что компьютеризованный лингафонный кабинет на 10 учащихся состоит из пульта управления, с помощью которого преподаватель может подключаться к наушнику каждого ученика и поддерживать двустороннюю связь.

"Этот кабинет позволяет улучшить навыки устной речи и культуры речи в целом. Здесь создана возможность прослушивания аудиоверсий учебных пособий, подключать детей в диалоги, преподаватель сможет общаться с детьми, записывать их и проводить работу над ошибками", — отметила Лазба.

Сегодня в республике не так много аудиоматериалов для изучения абхазского языка, сказала Амина Лазба и подчеркнула, что многое зависит от самих педагогов, так как лингафонный кабинет можно будет использовать для воспроизведения записей отрывков из классических произведений абхазский писателей, поговорок, пословиц и рассказов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Запуск лингафонного кабинета в 10 школе

"Конечно же, мы бы хотели снабдить все школы подобными техническими условиями, но пока начали с 10-й школы и надеемся, что это станет удачным опытом", — сказала руководитель фонда.

На открытии лингафонного кабинета присутствовал министр образования Абхазии Адгур Какоба, который высоко оценил технологичный подарок и выразил надежду на то, что со временем такие обучающие комплексы появятся и в других школах Абхазии.

"Вы подали хороший пример благодарности школе, которая дала вам образование и воспитание. За вами могут последовать те, кто имеет возможность помочь своей школе. От имени Министерства образования, учителей и учеников 10 средней школы большое вам спасибо", — поблагодарил Какоба.

Молодой абхазский ученый, посол доброй воли Абхазии Эдгар Гвазава считает, что подобная методика обучения способствует не только развитию языка, но и всей системы образования. Он уверен, что такие кабинеты повышают уровень эффективности преподавания и заинтересованности самих учеников.

"Подобного рода кабинеты в разы повышают психологическую вовлеченность школьников в образовательный процесс, так как современное поколение тесно взаимодействует с IT-технологиями, а интегрирование их в систему образования, будет способствовать росту интереса к изучению абхазского языка", — уверен Гвазава.

Первыми испытали возможности лингафонного кабинета ученики старших классов. Они с интересом изучали, как необычно устроены учебные места.

Ялса Джопуа призналась, что хорошо знает абхазский язык, но все равно она планирует посещать эти кружки, так как, по ее мнению, необходимо систематически совершенствовать свои знания.

"Некоторые недостаточно хорошо знают абхазский язык, к сожалению. Мне, наверное, эти курсы не так нужны, но все-таки интересно. Думаю, что я буду посещать этот кабинет после уроков", — призналась Ялса.

© Sputnik / Томас Тхайцук Запуск лингафонного кабинета в 10 школе

Старшеклассник Эфрем Кварчия рассказал о том, что он успел прослушать в лингафонном кабинете географические названия городов Абхазии и различные вопросы на абхазском языке.

"Очень важно знать свой язык. Если мы потеряем его, то вместе с ним потеряем и нашу государственность", — уверен Эфрем.

По мнению Глеба Аджба, эта методика изучения родного языка будет полезна тем, кто плохо на нем говорит. Аудиоуроки, которые он успел прослушать, Глеб счел легкими.

"Для меня это очень легко. Было бы хорошо, если бы занятия были сложнее, более углубленные и расширенные. Но я все равно буду сюда ходить", — заверил старшеклассник.

Автор учебного пособия Ада Кварчелия рассказала, что в республике внедрена многоуровневая система изучения абхазского языка, и пособия, которые будут использоваться в лингафонном кабинете, первого уровня.

"Пособие состоит из вводно-фонетического курса, ключей к упражнениям и словаря. Первый уровень направлен на элементарное изучение языка. По окончании курса человек набирает около 500-600 лексических единиц. Сможет кратко о себе рассказать или же узнать какую-то информацию. Такое пособие будет полезно и для людей без лингвистической подготовки", — считает Кварчелия.

Лингвист добавила, что планирует подготовить аудиоверсию второго уровня. В нее войдет 20 тем, связанных с жизнедеятельностью человека и личным пространством.