Агрба: закон "О противодействии коррупции" в Абхазии работает

Закон "О противодействии коррупции" был принят Народным Собранием - Парламентом Абхазии в ноябре 2015 года.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Закон "О противодействии коррупции" работает, сказал в интервью Sputnik депутат пятого созыва Парламента Абхазии, один из разработчиков закона Георгий Агрба.

В частности, закон предполагает проведение конкурсов при передаче объектов в аренду, приватизации или при получении какой-либо фирмой подряда от государства.

"Насколько мне известно, эта норма закона выполняется, так как после вступления закона нельзя не проводить конкурсы, иначе это нарушение закона. Если кто-то получил подряд, и там нет решения конкурсной комиссии, то это противоречит закону", — отметил Георгий Агрба.

Закон также предусматривает обязательное проведение аукционов, тендеров на закупку техники и любой другой закупочной деятельности государства на бюджетные средства.

"Государственные закупки, будь то медицинское оборудование или еще что-то, необходимо проводить по конкурсам и аукционам. В этой части также закон исполняется", — подчеркнул он.

Георгий Агрба пояснил, что суть закона – не борьба с коррупцией, а создание условий для ее предотвращения.

"Мы постарались сделать так, чтобы можно было заметить будущую коррупционную схему на момент создания того или иного решения, например, решения главы администрации или постановления Кабинета Министров", — сообщил Агрба.

В закон внесены такие нормы, как квалифицированные требования к гражданам, претендующим на должности, проведение экспертизы нормативно-правовых актов на предмет коррупционной составляющей.

"Если экспертиза найдет там коррупционный состав, то тот или иной нормативный акт должен быть отменен", — считает Агрба.

Закон "О противодействии коррупции" был принят депутатами Народного Собрания в окончательном чтении в ноябре 2015 года.