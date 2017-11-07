Птичка не певчая, но красивая: "новоселы" въехали в Ботсад Сухума

Четыре павлина приобретены в Краснодаре и будут содержаться в просторном крытом вольере на территории Ботанического сада.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Четырех павлинов привезли из Краснодара в Ботанический сад Сухума. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил директор Института ботаники АНА Эдуард Губаз.

Один павлин по неизвестной причине умер. Остались один самец и две самки, пока им не дали имен. Для павлинов на территории Ботанического сада сооружен крытый вольер.

"У павлина небольшие крылья, но с их помощью птица может летать. Так что мы соорудили даже крышу-сетку высотой около двух метров, чтобы не улетели, — заметила замдиректора по научно-производственной деятельности Института ботаники Евдокия Лакоба. — Кстати, рядом в соседнем вольере цесарки. Для красоты их держим, посетителям приятно за ними наблюдать".

© Sputnik / Томас Тхайцук Павлин и цесарки

Лакоба признается, что опыта в уходе за павлинами у сотрудников Ботанического сада нет, но их консультирует сухумский ветеринар Дмитрий Ладария.

"Кормим кукурузой, один раз в неделю обязательно семечками, так ветеринарный врач сказал. Аппетит у них хороший. Пятилитровую емкость кукурузы с семечками за неделю съедают, — отметила Лакоба. — Посмотришь на них, уже настроение поднимается. Красивые же".

Евдокия Лакоба рассказала, что красивый хвост у павлинов бывает в брачный период, который начинается в апреле и длится по сентябрь.

"Пока наши павлины юны. К весне, думаю, оперятся. В брачный период павлин-самец очень красив и горд собой, в это время его хвост просто роскошен. Он может достигать 2, 5 метров в ширину, — уточнила она. — В Ботаническом саду у нас один самец, привлекать внимание своим красивым хвостом он будет двух самок".

© Sputnik / Томас Тхайцук Павлин

По словам директора Института ботаники АНА Эдуарда Губаз поселить в Ботаническом саду павлинов он задумал давно.

"При посещении Ботанического сада в Лондоне увидел, что там по саду на радость и удовольствие посетителей гуляют павлины, не в вольерах держат, а свободно гуляют по саду. У нас так свободно не могут разгуливать. Так как очень много собак, в том числе и бродячих, заходят в Ботанический сад. А вчера один посетитель зашел сюда со своим ротвейлером", — заметил он.

Эдуард Губаз уверен, помимо того, что павлины украшают сад, помогают посетителям, особенно детям, обогащать их знания о природе.

"Прогулка получится поучительной и ознакомительной. Некоторые говорят, зачем нужно было их приобретать. Дети и взрослые увидят. Много детей любознательных посещают ботанический сад, которые природу любят, в основном для них. Дети обхаживают, интересуются, смотрят", — сказал директор Института ботаники.

Несмотря на то, что родина павлинов — тропические страны Африки, субтропический климат Абхазии, по словам Губаз, они выдерживают свободно, без вреда для себя.

"А чтобы не было сквозняков, вокруг сделали защиту. И как сказал ветврач этого достаточно", — заметил директор Института ботаники.

Павлины приобретены в Краснодаре и будут содержаться в просторном крытом вольере на территории Ботанического сада.

Павлины принадлежат к семейству фазановых и входят в отряд курообразных. Особенность павлина заключается в том, что он самый крупный представитель отряда.