Традиции и современность: почему в Абхазии меньше браков и детей

О том, с чем связано падение заключения браков и рождаемости в Абхазии в интервью Sputnik рассказала социолог Мрамза Джикирба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Согласно статистике Министерства юстиции Абхазии за девять месяцев 2016 года в брак вступило 1010 пар, за тот же период 2017 года эта цифра составила 630 браков. Детей за девять месяцев прошлого года в республике родилось 1973, а в 2017 году — 1413. 168 пар расторгли свои браки в 2016, а в этом – 131.

Почему меньше?

Демография – один из самых злободневных вопросов абхазского общества. Цифры спада рождаемости показывают, что 2017 год был менее благополучный, чем предыдущий, сказала социолог Мрамза Джикирба.

"Сегодня в развитых странах рождаемость ниже, чем в тех странах, где преобладает бедность. Тогда может возникнуть вопрос: можно ли отнести нашу страну к развитым странам, поскольку уровень рождаемости снижается. К сожалению, тенденцию снижения рождаемости мы наблюдаем не первый год", — подчеркнула она.

Однозначно сказать, с чем связано снижение уровня рождаемости, сложно, так как может существовать несколько причин, отмечает социолог.

"Традиционную абхазскую семью принято рассматривать как многодетную, в которой трое и больше детей. Большое количество многодетных семей в аграрных районах, там, где дети — рабочая сила, и, безусловно, традиционное представление о многодетной семье — это желание продолжить род и так далее", — говорит Джикирба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чамагуа: за год число многодетных абхазских семей увеличится на 60 процентов

По ее словам, традиционные ценности большой семьи сегодня меняются, так как сейчас "детский вопрос", особенно в городах, связан с дополнительными расходами родителей.

"Надо их вырастить, одеть, дать образование. Сегодняшние ценности, они немного меняются. Сегодня люди думаю о том, что пусть будет один или два ребенка, но чтобы была возможность вырастить их в достатке и дать им хорошее образование", — считает социолог.

Недостаточный уровень экономического благосостояния большинства родителей не позволяет им стать многодетными, отмечает она.

"К сожалению, у нас нет соответствующих экономических показателей. Мы не можем родить двоих или троих детей и дать им все, что хотелось бы", — сказала Джикирба.

Социолог Джикирба считает, что Абхазия сейчас находится в переходном состоянии.

"Считается, что у жителей городов больше возможностей, однако наше экономическое развитие не позволяет жителям наших городов удовлетворить все потребности и желания, которые у нас такие же, как и в развитых странах", — констатирует эксперт.

О законе против абортов

По мнению социолога, принятый Парламентом Абхазии закон, запрещающий аборты, не способствовал росту рождаемости.

"Несмотря на то, что наш Парламент принял "гениальный" закон о запрете на проведение абортов, к сожалению, мы видим, не то чтобы не получилось добиться результатов по увеличению рождаемости, а, наоборот, наблюдается спад", — заметила эксперт.

Этот закон не несет никакой пользы, и практика это показала, уверена Мрамза Джикирба.

"Очень многие уезжают за пределы страны, и, скажем, в роддомах Сочи, рождаются наши дети, я не знаю, насколько наша статистика учитывает этих детей, так как свидетельства о рождении они получают в Сочи или других городах", — отмечает она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спор об абортах в Абхазии: запрет без наказания

Это говорит о том, что уровень медицинского обслуживания, по мнению Джикирба, до сих пор оставляет желать лучшего.

"Отток происходит потому, что у нас в больницах очень часто наносят вред новорожденным, либо их мамам, и никто за это не несет ответственности. Все молодые мамы об этом говорят и опасаются рожать здесь, в Абхазии", — говорит социолог.

О браках

Сравнивая показатели двух последних лет, социолог выразила надежду, что за два месяца свадебного сезона удастся выровнять ситуацию.

"Тут нужно учитывать, что есть семьи, которые еще не успели зарегистрировать брак. Если мы посмотрим на то, что есть огромное количество неженатых и незамужних до 35 лет, а то и выше, то становится понятно, что это количество увеличивается с каждым годом", — подчеркнула она.

Спад заключения браков связан с ценностями семьи и экономическими условиями, считает эксперт.

"Для заключения брака необходимо жилье, чего нет у многих молодых, возможно, желающих создать семью. Плюс ко всему нужна достойная заработная плата, которая позволила бы содержать семью. Многие об этом думают, особенно представители сильного пола", — сказала Джикирба.

Большая часть абхазского населения еще не определилась, к какому классу относится.

"Мы все хотим жить очень хорошо, но, к сожалению, наши экономические возможности нам это не позволяют. Это психологическое состояние наше в какой-то степени мешает создавать семьи, этот момент очень важен, потому что мы работаем со студентами и периодически проводим опросы", — подчеркнула она.

Мрамза Джикирба подчеркнула, что по результатам опросов в Абхазском государственном университете, из опрошенных студентов около 20% признаются, что предпочтут созданию семьи строительство карьеры.