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Недвижимость

Шалашаа назвал возможные механизмы продажи недвижимости иностранцам

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа считает, что разрешение на продажу жилой недвижимости иностранцам может поднять экономику депрессивных районов восточной части Абхазии.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Если предоставлять иностранным гражданам право на приобретение жилья в Абхазии, то это должно происходить по отдельному или разовому решению Парламента, назвал один из возможных механизмов директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, доктор экономических наук Заур Шалашаа.

"Лица, которые играют особую роль для нашего населения, общества и государства, для них можно отдельным законодательным актом предоставлять возможность приобретать, в том числе и жилую, недвижимость. Это касается больше граждан России", — добавил экономист.

Для того чтобы поднять экономику депрессивных районов восточной части Абхазии, разрешение на продажу жилой недвижимости может быть положительной мерой.

"К нам, например, обращались заинтересованные инвесторы на деловом форуме. Для них должны быть созданы соответствующие условия, предоставляться им льготы. Восточная Абхазия сегодня практически заросла травой, а мы сидим и ждем. В этом плане может быть нужна либерализация в предоставлении жилой недвижимости в восточных регионах", — подчеркнул эксперт.

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Отдельным решением Парламента или же Кабинета Министров для подобной категории граждан Российской Федерации, для бизнесменов может быть разрешена покупка жилой недвижимости и в других районах Абхазии, считает Шалашаа.

Между тем эксперт уверен, что массового разрешения на покупку жилого имущества в Абхазии не должно быть.

"В первую очередь мы говорим о тех гражданах, которым мы уже предоставили возможность приобретения гражданства, это касается нашей диаспоры, которая проживает в Турции, Сирии, Иордании и в республиках Северного Кавказа. Мы о них мало говорим, но они сами ставят этот вопрос, почему они не могут приобрести здесь жилье, где многие проливали кровь за независимость республики", — сказал экономист.

Заур Шалашаа считает, что вопрос предоставления возможности на покупку жилья в Абхазии не должен быть связан с гражданством Абхазии.

"В первую очередь разрешение продажи имущества не должно быть связано с предоставлением гражданства, это нужно прописать в законе", — отметил он.

На VIII Абхазо-российском деловом форуме, который прошел в Сухуме 27 октября, состоялось подписание ряда соглашений о сотрудничестве между представителями деловых кругов двух стран. Возрос интерес к Абхазии со стороны российских регионов.

В работе форума в 2017 году приняли участие более 500 представителей Кабардино-Балкарской и Чеченской Республики, Республики Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Липецкой, Ивановской областей и Санкт-Петербурга.




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