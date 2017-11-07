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Клоп коричневый мраморный щитник (Halyomorpha halys)

Мраморный клоп уничтожил половину урожая в Гудаутском районе

© Полит.ру
В Абхазии
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Борьба с вредителями в Абхазии (42)
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Министерство сельского хозяйство Абхазии передало Администрации Гудаутского района партию химикатов для борьбы с мраморным клопом, этой партии хватит на обработку около тысячи гектаров земли.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. До 50% урожая мандаринов и орехов уничтожено мраморным клопом в Гудаутском районе, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель главы Гудаутского района по сельскому хозяйству Юрий Кварацхелия.

"В прошлом году в нашем районе почти не было этого клопа. В этом же году их появилось очень много, практически во всех селах. Это объясняется тем, что клопы ищут новые места для откладки личинок после зимовки. Когда мы передавали информацию в Минсельхоз за 2017 год, указали масштабы порчи до 50% урожая мандаринов и орехов", — отметил Кварацхелия.

Он подчеркнул, что на протяжении трех-четырех лет Минсельхоз республики бесплатно выделяет Гудаутскому району химикаты для борьбы с различными вредителями. Последнюю партию ведомство передало в первых числах ноября 2017 года, но уже против мраморного клопа.

Владимир Дауров
© Sputnik.
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Нового поступления и старых запасов хватит на обработку одной тысячи гектаров земли. Всего в Гудаутском районе примерно 5, 5 тысяч гектаров приусадебных хозяйств, пашни и сенокосов.

"Когда к нам в управление обращаются люди с просьбой выделить им химикаты, в первую очередь интересуемся, какую площадь они планируют обработать. Есть определенная дозировка, которой необходимо следовать и мы подробно расписываем им способ применения этих химикатов. При этом надо учитывать, что эти средства будут иметь эффект только в период инкубации весной и летом, а до этого их можно применять в местах скопления насекомых, например, на чердаках, в подвалах и сараях", — пояснил Юрий Кварацхелия.

Замглавы дал неутешительный прогноз на 2018 год. По его мнению, в восточной части страны клопов станет меньше, а Гудаутский район ждет катастрофа, если вовремя не принять необходимые меры.

Кварацхелия подчеркнул, что ни в коем случае нельзя использовать химикаты свыше нормы, бесконтрольно и без соблюдения техники безопасности, иначе они навредят пчелам.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (42)



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