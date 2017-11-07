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Вакцинация в детсаде Апра

Как комарик укусил: вакцинация в детсадах Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Около месяца во всех поликлиниках, больницах и государственных учреждениях республики проходит вакцинация населения против сезонного гриппа. О том, как самым маленьким делают прививки, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В детский сад "Апра" каждый вторник приходит врач сухумской детской поликлиники Инесса Михайлова. Она уже второй год подряд проводит вакцинацию подопечным трех столичных детсадов: "Апра", "Алашара" и "Аляс".

"В "Апру" я прихожу каждый вторник. Перед тем как прийти, развешиваю объявление, чтобы родители были в курсе. Некоторые мамы и папы сами спрашивают, когда их детям сделают прививки", — рассказывает Инесса Михайлова и проходит вместе с нами в "прививочную".

В комнате дети выстроились в ряд, и по сигналу воспитательницы приветствую гостей песенкой про осень. Не успели дети завершить музыкальный номер, как одна девочка выбегает навстречу.

— Меня зовут Сарийка, — произносит бойкая трехлетка.

Препараты для вакцинации против вируса гриппа в детской поликлинике в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Индивидуальное решение: вакцинация детей в Абхазии

Сарийка, как оказалось, совсем не боится делать прививку. Она, как и десятки других детей, выстраивается в очередь на вакцинацию. Еще минута, и девочка опять выбегает вперед.

"Я не боюсь делать прививку, потому что я уже совсем большая", — рапортует Сарийка и подходит первая к врачам.

Та уже успела подготовиться. Сначала Инесса Михайлова достает фонендоскоп и проверяет дыхание ребенка, затем медицинский шпатель для проверки горла. Это делается для того, чтобы убедиться, что больных нет.

"Детям, которые сейчас болеют, мы не делаем прививок. Также не делаем прививок тем, кто недавно отболел. Им только через 2-3 недели", — поясняет врач.

Ловко и быстро Инесса Михайлова сделала маленькой Сарийке укол. Девочка даже не почувствовала. Через несколько секунд она уже мчится к своим подружкам и делится своими ощущениями.

Вслед за Сарийкой поочередно идут и другие.

Вакцинация в детсаде Апра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вакцинация в детсаде Апра

— Кто самый смелый? – спрашивает фотокорреспондент Sputnik Томас Тхайцук. — Идемте на прививки.

В младшей группе девочки оказались смелее мальчиков. Сразу выбегает трое.

Вакцинация от гриппа в информационном агентстве Sputnik
© Sputnik / Томас Тхайцук
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— Это совсем не больно. Я не почувствовала укола. Даже комар больнее кусает, — сравнивает трехлетняя Алина.

Из 35 детей в младшей группе всего два мальчика и одна девочка побоялись инъекции.

"Обычно, когда дети меня видят, они поднимают ручки и говорят: "Я буду делать прививку, я не боюсь". Вот сегодня тоже всю группу вакцинировали. Дети в основном не боялись. Всего трое. Не то чтобы плакали, просто вначале захныкали", — довольна результатом Инесса Михайлова.

По словам врача, после прошлогодней вакцинации подопечные детсадов зимой ни разу не заболели.

"В этом году, до того как началась вакцинация, родители много раз спрашивали, будут ли прививать детей и в этом году", — сказала она.

Прививки в детских садах Абхазии начали делать в октябре и завершат в декабре. В Сухуме вакцинацию проводят врачи столичной детской поликлиники.




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