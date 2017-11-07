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Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом Коммунизм идет по Никольской улице в Москве. 1917 год

Лакоба: в Абхазии революцию 1917 года приняли положительно

© Sputnik.
В Абхазии
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Кандидат исторических наук, профессор Абхазского государственного университета Станислав Лакоба рассказал в интервью радио Sputnik о том, как Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года отразилась на событиях в Абхазии.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. События 1917 года в Абхазии воспринимали положительно, был создан отряд "Киараз" под руководством Нестора Лакоба в декабре 1917 года, а в ряды "красных партизан" вошел отряд из "Абхазской сотни", рассказал в интервью радио Sputnik профессор Абхазского государственного университета Станислав Лакоба.

© Sputnik. Yuryi Abramochkin
День Октябрьской революции во времена СССР
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В Абхазии с опозданием узнали об Октябрьской революции, в 1917 году была и февральская революция, и тогда с опозданием пришла весть, так как не было такой связи, что есть сегодня, отметил Лакоба.

По его словам, было очень много разговоров о том, что произошло.

"Многие, конечно, толком не понимали, если говорить о народной среде. Если говорить об интеллигенции, естественно она была более продвинутой, много здесь был и русских людей, которые были озабочены этими событиями", — заметил историк.

Без событий Великой Октябрьской революции 1917 года, считает историк, не было бы 31 марта 1921 года – провозглашения независимой Советской Социалистической Республики Абхазия.

"В Абхазии это произошло не в такой грубой форме, не было массового кровопролития, насилия. Хотя подходили корабли, и города бомбардировались со стороны французской эскадры, но это уже не спасло ситуацию, меньшевистское правительство бежало", — заметил он.

Политика грузинского меньшевистского правительства была шовинистической, вытеснялся русский язык, навязывался грузинский.

Спутник_С парада на Красной площади – на передовую. Съемки 7 ноября 1941 года
© РИА Новости.
С парада на Красной площади – на передовую. Съемки 7 ноября 1941 года

"В Абхазии в тот период языками межэтнического общения были русский и турецкий. Политика Грузии вызывала недовольство у армян, греков абхазов и даже у мингрельцев", — отметил историк.

Профессор указал на то, что Абхазия не была пролетарской страной, поэтому перемены происходили не столь стремительно.

"В 1922 году вышла книга "Октябрьская революция в Абхазии", автором был Нестор Лакоба. Он своеобразно там сравнил Великую Октябрьскую революцию со слоном, он писал о том, что слон шел очень тяжело, Абхазия была меленькая и крестьянская, здесь не было такого пролетариата. Нестор Лакоба писал, что Абхазия делала все, чтобы слон свою огромную ступню поставил не в Сухуме, а в Сочи, чтобы ненароком он не раздавил Абхазию", — напомнил историк и сказал, что считает Октябрьскую революцию в России закономерным процессом.

В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера "Аврора", вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец. В результате Временное правительство было свергнуто и заменено новым, сформированным на II Съезде Советов.




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