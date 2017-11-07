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Судебный молоток и весы правосудия

Верховный суд Абхазии приговорил Адгура Квициния к 12 годам за убийство

© Depositphotos/ JanPietruszka
В Абхазии
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Суд установил, что 6 января 2017 года Адгур Квициния вместе с Сатбеем Квициния и другими неустановленными следствием лицами совершил убийство Романа Жиба.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии приговорила к 12 годам лишения свободы Адгура Квициния за убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконную перевозку огнестрельного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

Адгур Квициния будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

"Адгур Квициния признан виновным в том, что, зная о преступном намерении своего брата Квициния Сатбея Михайловича отомстить лицу, совершившему в ночь с 30 на 31 декабря 2016 года в селе Гуада Очамчырского района убийство его родного племянника Квициния Беслана Раминовича, а также имея аналогичный умысел в отношении других причастных к этому преступлению лиц, вступил с Сатбеем Квициния в сговор для совершения убийства на почве кровной мести", — говорится в сообщении.

Суд установил, что 6 января 2017 года Адгур Квициния вместе с Сатбеем Квициния и другими неустановленными следствием лицами прибыл в село Гуада Очамчырского района по месту жительства убитого Романа Жиба.

Женские руки в наручниках
© Fotolia/ Wernerimages
Четыре человека задержаны по подозрению в убийстве Романа Жиба

"Под предлогом выяснения у Романа Жиба известных ему обстоятельств совершенного ранее убийства и захоронения Квициния Беслана Раминовича, являющегося его родственником, с согласия самого Романа Жиба и его близких родственников увез последнего на автомашине марки ВАЗ-2106 (регистрационный номерной знак не установлен) под управлением Сатбея Квициния в город Сухум", — отмечается на сайте Генпрокуратуры.

В тот же день Роман Жиба был убит на территории кладбища в Сухуме.

"Его подвели к могиле убитого Беслана Квициния, облили бензином и подожгли, после чего из незаконно приобретенного и хранимого автомата Калашникова (АКМ калибра 7,62 мм образца 1968 года) произвели четыре выстрела в Жиба, вследствие чего последний скончался на месте", — приводит Генпрокуратура детали преступления.

На сайте ведомства отмечается, что полный текст приговора будет вручен сторонам дела в установленный законом срок, и будет предоставлено право на его обжалование. До вступления приговора в законную силу Адгур Квициния считается невиновным.




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