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Переход на новые трубы: подачу воды в Сухуме приостановят 8 ноября

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В Абхазии
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На улице Адыгейская в Сухуме был проложен новый трубопровод протяженностью два километра.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Амра Амичба. С полуночи и до 23:00 в среду 8 ноября в центральной и нагорной частях города, Новом районе, Старом поселке, в районе ВИЭМа будет прекращена подача питьевой воды. Об этом Sputnik сообщил директор "Водоканала" Тенгиз Квициния.

Подача воды приостанавливается в связи с подключением нового трубопровода, уложенного по улице Адыгейской.

Огонь, вода и ржавые трубы: как в Сухуме ремонтируют водовод
© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия
Огонь, вода и ржавые трубы: как в Сухуме ремонтируют водовод

"Аннулируем старые линии, переходим на новые. Для переключения необходима приостановка насосных станций. По новым уложенным трубам потечет вода по новому маршруту, — заметил Тенгиз Квициния. — Ремонтные работы будут вестись на пересечении улиц Дзидзария и Адыгейская".

По его словам, помимо этого, в Новом районе на улице Лагвилава будут проводиться ремонтные работы МУП РСУ.

"Воспользовавшись тем, что останавливаем подачу воды, РСУ при столичной администрации устранит утечку на линии в Новом районе ", — уточнил Квициния.

По Инвестпрограмме на улице Адыгейская заменен трубопровод протяженностью два километра и диаметром 160 и 315 миллиметров.




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