7 ноября 1992 года: обращение интеллигенции к Русскому Пен-центру

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В связи с действиями войск Госсовета Грузии в Абхазии уничтожены все очаги национальной культуры – телевидение и радиовещание, полиграфическая база, редакция газет и журналов, театры, университет, другие научные и учебные учреждения, творческие организации, музеи. Погибли бесценные рукописи, документы, коллекции, экспонаты, оборудование и технические средства.

Деятели абхазской науки, культуры, литературы, оставшиеся в оккупированной зоне, подвергаются репрессиям и преследованиям, а те, кто эвакуировался, без средств к существованию.

Просим обратиться к международным благотворительным организациям с призывом, оказать материальную, гуманитарную, техническую помощь в восстановлении национальной культуры абхазского народа; прислать группу независимых экспертов в Сухум для оценки ущерба, нанесенного учреждениям культуры.