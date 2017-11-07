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7 ноября 1992 года: обращение интеллигенции к Русскому Пен-центру

предоставлено музеем Боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (85)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В связи с действиями войск Госсовета Грузии в Абхазии уничтожены все очаги национальной культуры – телевидение и радиовещание, полиграфическая база, редакция газет и журналов, театры, университет, другие научные и учебные учреждения, творческие организации, музеи. Погибли бесценные рукописи, документы, коллекции, экспонаты, оборудование и технические средства.

Деятели абхазской науки, культуры, литературы, оставшиеся в оккупированной зоне, подвергаются репрессиям и преследованиям, а те, кто эвакуировался, без средств к существованию.

Просим обратиться к международным благотворительным организациям с призывом, оказать материальную, гуманитарную, техническую помощь в восстановлении национальной культуры абхазского народа; прислать группу независимых экспертов в Сухум для оценки ущерба, нанесенного учреждениям культуры.

Темы:
"413 дней" (85)



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