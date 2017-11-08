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Хурма Красный бриллиант

Первый урожай "красных бриллиантов" соберут в Абхазии

© Фото: Лесик Айба
В Абхазии
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Аргентинский "Красный бриллиант" отличается от других сортов хурмы отсутствием в нем семян и долгим сроком хранения.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Новый для Абхазии сорт хурмы из Аргентины "Красный бриллиант" адаптирован к местным условиям,  сообщил директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства АНА Лесик Айба.

"Мы получили новый сорт хурмы из Аргентины под названием "Красный бриллиант" три года назад и в этом сезоне мы соберем первый урожай. Сейчас проходят испытания этой хурмы на нашем опытном участке в Агудзере. Мне кажется, что "Красный бриллиант" показывает себя лучше всех остальных сортов", — отметил Айба. 

Ученый добавил, что эта хурма не содержит семян и отлично подходит как для сушки, так и для десерта. Этот сорт может храниться до трех месяцев при соблюдении необходимых условий. 

Хурма Красный бриллиант
© Фото: Лесик Айба
Хурма "Красный бриллиант"

При хорошем уходе, подчеркнул директор института, "Красный бриллиант" дает первые плоды на третий год после посадки. С одного взрослого дерева, сказал Айба, можно получить от 300 и до 400 килограммов плодов. 

"Планируем начать размножение этого сорта и внедрять в производство, то есть отдадим его в народное хозяйство. "Красному бриллианту" климат Абхазии подошел идеально", — сказал Айба. 

Главную угрозу директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства АНА видит в нашествии мраморного клопа. По его данным, около 50-60% урожая хурмы погибло в 2017 году от этого вредителя. 

"До сегодняшнего дня у нас хурма не болела, мы ее никогда не лечили, а после того как появился мраморный клоп, мы теряем от 50 до 60% урожая. Это бич номер один сейчас", — заявил Лесик Айба.

Он отметил, что в Администрации президента Абхазии и в Минсельхозе республики уже прошли совещания по этой проблематике, и весной 2018 года будут приняты соответствующие меры.  

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