Мечта ходить: Александру Калайджяну нужна медпомощь в Москве

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Семилетний Александр Калайджян с диагнозом ДЦП нуждается в медицинской помощи в Москве, сообщила мать Александра Лала Бдоян.

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Александру семь лет, в умственном развитии он не отстает от сверстников. У него хорошая память, умеет писать, считать до десяти, любит играть в игры на телефоне, в машинки, очень хорошо рисует. Однако самостоятельно ходить мальчик не в состоянии.

"После рождения Саши мы не сразу узнали про диагноз, это нам сказали потом. Кроме того, что у него обнаружили ДЦП, еще был стафилококк, но это мы быстро убрали. После этого мы сделали прививку от полиомиелита", — рассказал отец мальчика Александр Калайджян.

После этого Саше стали проводить сеансы массажа, которые, по словам отца, дали положительный результат, однако мальчик все еще не может ходить сам.

"Мы возили его три года в Краснодар, курсы лечения проходили хорошо. Сейчас стараемся сделать так, чтобы он сам уже сделал первые шаги. Сейчас мы хотим провести полное обследование, и уже по результатам исследования будем решать, что делать, возможно, понадобится операция", — говорит отец мальчика.

Мать Саши Лала Бдоян рассказала, что он очень активный, жизнерадостный и ничем в этом плане не отличается от своих двух сестер.

Несмотря на то, что Саша не может ходить, он с удовольствием катается на велосипеде.

В Институте медицинских технологий Москвы готовы принять мальчика на курс обследования и восстановительного лечения. Цель госпитализации — снижение тонуса мышц, улучшение двигательной активности, улучшение мелкой моторики, улучшение психо-эмоционального и физического состояния. На лечение Александра Калайджяна необходимо собрать 200 тысяч рублей.

КБФ "Ашана" был создан в Сухуме в 2008 году. Фонд занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, проживающих на территории Абхазии.