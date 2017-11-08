Есть пять причин: почему в Гагре не сложился турсезон

Сария Кварацхелия, Sputnik

По словам депутата Собрания Гагрского района Реваза Бения, уже можно констатировать, что летний сезон 2017 года в самом "курортном" месте Абхазии не удался.

"В этом году сезон закончился, не успев начаться. И жители и руководство района ждали, что вот-вот сезон начнется", — сетует он.

Туризм — локомотив экономики Гагрского района.

"Чем больше туристов, тем больше предприятий в сфере услуг будут работать, чем больше они заработали, тем больше налоговых отчислений поступает в бюджет района. Но в этом году, к сожалению, люди не смогли заработать, не смогли заработать и предприятия. Если условно брать за основу только санаторно-курортные объекты, а их по району до 50, то показатели примерно такие: выручка в прошлом году была около полутора миллиардов, а в этом году, хотя пока точных данных нет, но получилось не больше, чем один миллиард, то есть это очень ощутимое снижение показателей", — поясняет он.

Говоря цифре заполняемости баз размещения в минувшем сезоне, Бения смело называет ее "катастрофической".

"Например, в августе, то есть это пик курортного сезона, в некоторых гостиницах с сотней койко-мест фактически было занято всего лишь 25-30. Это очень ощутимо. В первую очередь это ударило по тем предпринимателям, которые еще перед курортным сезоном взяли деньги в долг, рассчитывая на то, что во время курортного сезона отобьют эти деньги. Но приходится констатировать то, что многие прогорели", — говорит он.

Отсутствие туристов также ударило и по семейным бюджетам. Многие имели небольшой заработок от сдачи жилья или мелкой сезонной торговли и услуг.

"Гагра – туристический город. Основные девять месяцев в городе работы практически нет никакой. Летом люди сдают комнаты, целые квартиры и дома. Работа здесь идет только в летний курортный сезон по всем направлениям. Если не приехали отдыхающие, значит, нет торговли, нет услуг транспорта и так далее", – поясняет Бения.

Турция и информационная атака

По мнению Реваза Бения резкое уменьшение интереса к курортам Абхазии связано с двумя факторами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рухуллаева о деловом форуме в Абхазии: планируем совместные проекты по туризму

"Тут, наверное, есть и внешние, и внутренние факторы, — рассуждает он. – К внешним факторам можно отнести налаживание отношений между Россией и Турцией. Российский турист всегда был благосклонен к турецким пляжам. Большая часть российских туристов отправилась в Турцию. Если промониторить интернет-ресурсы, то можно увидеть, что и у курортов Краснодарского края в этом году были те же проблемы, что и у нас. Не тот поток туристов, который курорты Краснодарского края ожидали, получили".

У Абхазии есть свой клиент, который уже на протяжении нескольких лет выбирает солнечную республику. Но в этом году Абхазия не смогла завлечь всех «старых» клиентов.

"Это, возможно, уже связано с внутренними факторами, такими как не самая лучшая криминогенная обстановка. Вы помните ситуацию, когда в самом начале курортного сезона был убит российский турист. В условиях глобализации мир стал тесным, — поясняет Бения. – Любую информацию человек получает в считанные секунды. Если человек собирается поехать куда-нибудь, то ему достаточно залезть в интернет, чтобы узнать много информации о стране. А там уже очень сложно разобраться, где правда, а где ложь".

В этом году, по мнению депутата, Абхазия перенесла сильную информационную атаку.

"Доходили вплоть до того, что анонимные видеоролики снимали и выкладывали в "ютубе". Это безусловно отразилось на туристическом бизнесе в Абхазии, В этом направлении у нас ведется очень слабая защита", — признает он.

Неблагоустроенные пляжи и поздняя подготовка

К внутренним фактором плохого туристического сезона Реваз Бения относит и неблагоустроенные пляжи.

"В городе невозможно найти свободный клочок пляжа. Люди берут в аренду набережную часть, заключают договор с администрацией города, обязуются облагораживать эту зону, оснащать душевыми кабинками, раздевалками, зонтами и лежаками. У нас много пляжей находятся в аренде, но фактически они никак не обустроены", — говорит он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Астамыр Ахба: начинаем развивать гастрономический туризм в Абхазии

В августе 2017 года в Гагре собиралась комиссия по туризму, которая проверяла пляжи.

"Были крайне разочарованы, потому что некоторые пляжи мало того, что были не благоустроены, они находились в мусоре. Мы будем ставить вопрос о том, чтобы изымать пляжи у недобросовестных арендаторов. Но для начала мы хотим пригласить арендаторов, поставить их в курс", — делится планами депутат.

Неконкурентоспособный сервис

О том, каким будет следующий курортный сезон, Бения говорить не берется, но в одном он уверен, к приему туристов нужно готовиться заранее.

"Начинать подготавливать пляжи, курортные объекты надо не тогда, когда курортный сезон уже начался, а еще весной. Так получается не потому, что кто-то не хочет работать, а потому что финансовые средства вовремя не поступают. Нужно готовиться еще в марте, чтобы турист уже приехал, и все было правильно расставлено. Но средств на это в марте или апреле, как обычно, у нас нет. Средства поступают в бюджет только по второму или третьему кварталу. Да, у нас много ошибок, но именно на ошибках и учатся. В следующем сезоне мы учтем, те ошибки, которые у нас были в этом, и уже постараемся максимально вывести отдых в Абхазии на более высокий и качественный уровень", — заверил Бения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эксперты оптимистично настроены на турсезон 2018 года в Абхазии

Сегодня очень большая конкуренция на рынке рекреационных услуг. По мнению гагрского депутата, сложно соревноваться с такими странами, как Турция, Греция, Кипр, где предлагается сервис высокого уровня.

"А у нас инфраструктура, как все знают, хромает. Те туристы, которые уже несколько лет ездят в Абхазию, их уже экскурсионные маршруты не интересуют. И уже нужно думать, как привлечь внимание такого туриста. Нужно для него в пляжной зоне создавать все условия для качественного отдыха. Также мало сделано для семейного отдыха. Нужно придумывать больше развлечений", — уверен Реваз Бения.