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Приморский парк в Гагре

Есть пять причин: почему в Гагре не сложился турсезон

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Информационная атака, Турция, неблагоустроенные пляжи, поздняя подготовка и неконкурентоспособный сервис. О том, почему туристический сезон Абхазии не удался, рассказал корреспонденту Sputnik депутат Собрания Гагрского района Реваз Бения.

Сария Кварацхелия, Sputnik

По словам депутата Собрания Гагрского района Реваза Бения, уже можно констатировать, что летний сезон 2017 года в самом "курортном" месте Абхазии не удался. 

"В этом году сезон закончился, не успев начаться. И жители и руководство района ждали, что вот-вот сезон начнется", — сетует он. 

Туризм — локомотив экономики Гагрского района. 

"Чем больше туристов, тем больше предприятий в сфере услуг будут работать, чем больше они заработали, тем больше налоговых отчислений поступает в бюджет района.  Но в этом году, к сожалению, люди не смогли заработать, не смогли заработать и предприятия. Если условно брать за основу только санаторно-курортные объекты, а их по району до 50, то показатели примерно такие: выручка в прошлом году была около полутора миллиардов, а в этом году, хотя пока точных данных нет, но получилось не больше, чем один миллиард, то есть это очень ощутимое снижение показателей", — поясняет он. 

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Говоря цифре заполняемости баз размещения в минувшем сезоне, Бения смело называет ее "катастрофической". 

"Например, в августе, то есть это пик курортного сезона, в некоторых гостиницах с сотней койко-мест фактически было занято всего лишь 25-30. Это очень ощутимо. В первую очередь это ударило по тем предпринимателям, которые еще перед курортным сезоном взяли деньги в долг, рассчитывая на то, что во время курортного сезона отобьют эти деньги.  Но приходится констатировать то, что многие прогорели", — говорит он. 

Отсутствие туристов также ударило и по семейным бюджетам. Многие имели небольшой заработок от сдачи жилья или мелкой сезонной торговли и услуг. 

"Гагра – туристический город. Основные девять месяцев в городе работы практически нет никакой. Летом люди сдают комнаты, целые квартиры и дома. Работа здесь идет только в летний курортный сезон по всем направлениям. Если не приехали отдыхающие, значит, нет торговли, нет услуг транспорта и так далее", – поясняет Бения. 

Турция и информационная атака

По мнению Реваза Бения резкое уменьшение интереса к курортам Абхазии связано с двумя факторами. 

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"Тут, наверное, есть и внешние, и внутренние факторы, — рассуждает он. –  К внешним факторам можно отнести налаживание отношений между Россией и Турцией. Российский турист всегда был благосклонен к турецким пляжам.   Большая часть российских туристов отправилась в Турцию. Если промониторить интернет-ресурсы, то можно увидеть, что и у курортов Краснодарского края в этом году были те же проблемы, что и у нас. Не тот поток туристов, который курорты Краснодарского края ожидали, получили".

У Абхазии есть свой клиент, который уже на протяжении нескольких лет выбирает солнечную республику. Но в этом году Абхазия не смогла завлечь  всех «старых» клиентов. 

"Это, возможно, уже связано с внутренними факторами, такими как не самая лучшая криминогенная обстановка. Вы помните ситуацию, когда в самом начале курортного сезона был убит российский турист. В условиях глобализации мир стал тесным, — поясняет Бения. – Любую информацию человек получает в считанные секунды. Если человек собирается поехать куда-нибудь, то ему достаточно залезть в интернет, чтобы узнать много информации о стране. А там уже очень сложно разобраться, где правда, а где ложь". 

В этом году, по мнению депутата, Абхазия перенесла сильную информационную атаку.

"Доходили вплоть до того, что анонимные видеоролики снимали и выкладывали в "ютубе". Это безусловно отразилось на туристическом бизнесе в Абхазии, В этом направлении у нас ведется очень слабая защита", — признает он.      

Неблагоустроенные пляжи и поздняя подготовка 

К внутренним фактором плохого туристического сезона Реваз Бения относит и неблагоустроенные пляжи. 

"В городе невозможно найти свободный клочок пляжа. Люди берут в аренду набережную часть, заключают договор с администрацией города, обязуются  облагораживать эту зону, оснащать душевыми кабинками, раздевалками, зонтами и лежаками. У нас много пляжей находятся в аренде, но фактически они никак не обустроены", — говорит он. 

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В августе 2017 года в Гагре собиралась комиссия по туризму, которая проверяла пляжи. 

"Были крайне разочарованы, потому что некоторые пляжи мало того, что были не благоустроены, они находились в мусоре. Мы будем ставить вопрос о том, чтобы изымать пляжи у недобросовестных арендаторов. Но для начала мы хотим пригласить арендаторов, поставить их в курс", — делится планами депутат.  

Неконкурентоспособный сервис

О том, каким будет следующий курортный сезон, Бения говорить не берется, но в одном он уверен, к приему туристов нужно готовиться заранее. 

"Начинать подготавливать пляжи, курортные объекты надо не тогда, когда курортный сезон уже начался, а еще весной. Так получается не потому, что кто-то не хочет работать, а потому что финансовые средства вовремя не поступают. Нужно готовиться еще в марте, чтобы турист уже приехал, и все было правильно расставлено. Но средств на это в марте или апреле, как обычно, у нас нет. Средства поступают в бюджет только по второму или третьему кварталу. Да, у нас много ошибок, но именно на ошибках и учатся. В следующем сезоне мы учтем, те ошибки, которые у нас были в этом, и уже постараемся максимально вывести отдых в Абхазии на более высокий и качественный уровень", — заверил Бения. 

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сегодня очень большая конкуренция на рынке рекреационных услуг. По мнению гагрского депутата, сложно соревноваться с такими странами, как Турция, Греция, Кипр, где предлагается сервис высокого уровня. 

"А у нас инфраструктура, как все знают, хромает. Те туристы, которые уже несколько лет ездят в Абхазию, их уже экскурсионные маршруты не интересуют. И уже нужно думать, как привлечь внимание такого туриста. Нужно для него в пляжной зоне создавать все условия для качественного отдыха.  Также мало сделано для семейного отдыха. Нужно придумывать больше развлечений", — уверен Реваз Бения. 




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