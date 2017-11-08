Семинар "Доступная среда и универсальный дизайн", в рамках которого обсудят проблемы людей с инвалидностью и возможные методы их решения, продлится с 8 по 9 ноября 2017 года в Сухуме.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Участники двухдневного семинара "Доступная среда и универсальный дизайн" проверят в Сухуме государственные и общественные здания на степень удобства их использования людьми с инвалидностью, сообщил корреспонденту Sputnik директора Ассоциации Инва-Содействие Алхас Тхагушев.

По его словам, этот семинар раскрывает тему безбарьерной среды, доступности инфраструктуры и транспорта для людей с ограниченными возможностями в Абхазии.

"У нас много проблем с этим, и мы хотим добиться того, чтобы в дальнейшем строительство в Абхазии проводилось с учетом всех этих норм", — сказал Тхагушев.

Ведущими семинара выступили сотрудники московской организации "Перспектива".

Мария Генделева, руководитель отдела по универсальному дизайну РООИ "Перспектива", открывая семинар, рассказала, что у них работает примерно 70 человек, половина из них с разной формой инвалидности.

По ее наблюдениям, сегодня в российских компаниях и организациях стало престижным нанимать на работу людей с ограниченными физическими возможностями. Тем самым, уверена Мария, компании обращают внимание на то, что они готовы заботиться обо всех без исключения людях.

© Sputnik. Бадри Есиава "Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

Особое внимание Генделева уделила российскому закону об инклюзивном образовании, который защищает права людей с инвалидностью и упрощает их вовлечение в общественную жизнь.

"Я не знаю, как здесь в Сухуме, но в Москве уже есть закон об инклюзивном образовании. То есть ребенок с любой формой инвалидности может пойти в школу напротив своего дома, и эта школа должна обеспечить ему свободный архитектурный и информационный доступ. Сейчас ежегодно выделяется финансирование на школы", — сказала она.

По данным Генделевой, в России около 10% населения — люди с инвалидностью.

© Sputnik. Владимир Песня Год инвалидов в Абхазии, который никто не заметил

"Эта цифра применима ко всем странам. Где-то может быть 9% или 11%, но средние показатели именно такие. То есть, если население Абхазии примерно 240 тысяч человек, из них 24 тысячи – это люди с ограниченными физическими возможностями. Представляете?" — предположила Мария Генделева.

Психолог Детского реабилитационного центра Сухума Тимур Чанба, который 16 лет назад оказался в инвалидном кресле в результате ДТП, уверен, что подобные семинары очень нужны в Абхазии.

© Sputnik. Бадри Есиава "Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

"Такие семинары полезны, так как в нашем городе много проблем у людей с ограниченными возможностями. Конечно, есть места, куда мы можем попасть, но с большой трудностью. Я учился в АГУ пять лет, и в то время там не было пандусов и лифта", — напомнил Чанба.

Организацию семинара "Доступная среда и универсальный дизайн" взяла на себя Ассоциация Инва-Содействие, а инициатором проведения семинара выступила Общественная коалиция "За равные возможности", в состав которой входят представители общественных и международных организаций, бизнеса, Минздрава, Минобразования и Минтруда республики.