"Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Участники двухдневного семинара "Доступная среда и универсальный дизайн" проверят в Сухуме государственные и общественные здания на степень удобства их использования людьми с инвалидностью, сообщил корреспонденту Sputnik директора Ассоциации Инва-Содействие Алхас Тхагушев.
По его словам, этот семинар раскрывает тему безбарьерной среды, доступности инфраструктуры и транспорта для людей с ограниченными возможностями в Абхазии.
"У нас много проблем с этим, и мы хотим добиться того, чтобы в дальнейшем строительство в Абхазии проводилось с учетом всех этих норм", — сказал Тхагушев.
Ведущими семинара выступили сотрудники московской организации "Перспектива".
Мария Генделева, руководитель отдела по универсальному дизайну РООИ "Перспектива", открывая семинар, рассказала, что у них работает примерно 70 человек, половина из них с разной формой инвалидности.
По ее наблюдениям, сегодня в российских компаниях и организациях стало престижным нанимать на работу людей с ограниченными физическими возможностями. Тем самым, уверена Мария, компании обращают внимание на то, что они готовы заботиться обо всех без исключения людях.
Особое внимание Генделева уделила российскому закону об инклюзивном образовании, который защищает права людей с инвалидностью и упрощает их вовлечение в общественную жизнь.
"Я не знаю, как здесь в Сухуме, но в Москве уже есть закон об инклюзивном образовании. То есть ребенок с любой формой инвалидности может пойти в школу напротив своего дома, и эта школа должна обеспечить ему свободный архитектурный и информационный доступ. Сейчас ежегодно выделяется финансирование на школы", — сказала она.
По данным Генделевой, в России около 10% населения — люди с инвалидностью.
"Эта цифра применима ко всем странам. Где-то может быть 9% или 11%, но средние показатели именно такие. То есть, если население Абхазии примерно 240 тысяч человек, из них 24 тысячи – это люди с ограниченными физическими возможностями. Представляете?" — предположила Мария Генделева.
Психолог Детского реабилитационного центра Сухума Тимур Чанба, который 16 лет назад оказался в инвалидном кресле в результате ДТП, уверен, что подобные семинары очень нужны в Абхазии.
"Такие семинары полезны, так как в нашем городе много проблем у людей с ограниченными возможностями. Конечно, есть места, куда мы можем попасть, но с большой трудностью. Я учился в АГУ пять лет, и в то время там не было пандусов и лифта", — напомнил Чанба.
Организацию семинара "Доступная среда и универсальный дизайн" взяла на себя Ассоциация Инва-Содействие, а инициатором проведения семинара выступила Общественная коалиция "За равные возможности", в состав которой входят представители общественных и международных организаций, бизнеса, Минздрава, Минобразования и Минтруда республики.