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"Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Семинар "Доступная среда и универсальный дизайн", в рамках которого обсудят проблемы людей с инвалидностью и возможные методы их решения, продлится с 8 по 9 ноября 2017 года в Сухуме.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Участники двухдневного семинара "Доступная среда и универсальный дизайн" проверят в Сухуме государственные и общественные здания на степень удобства их использования людьми с инвалидностью, сообщил корреспонденту Sputnik директора Ассоциации Инва-Содействие Алхас Тхагушев. 

По его словам, этот семинар раскрывает тему безбарьерной среды, доступности инфраструктуры и транспорта для людей с ограниченными возможностями в Абхазии. 

"У нас много проблем с этим, и мы хотим добиться того, чтобы в дальнейшем строительство в Абхазии проводилось с учетом всех этих норм", — сказал Тхагушев.

Ведущими семинара выступили сотрудники московской организации "Перспектива". 

Инвалидная коляска
© Fotolia/ Peter Atkins
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Мария Генделева, руководитель отдела по универсальному дизайну РООИ "Перспектива", открывая семинар, рассказала, что у них работает примерно 70 человек, половина из них с разной формой инвалидности. 

По ее наблюдениям, сегодня в российских компаниях и организациях стало престижным нанимать на работу людей с ограниченными физическими возможностями. Тем самым, уверена Мария, компании обращают внимание на то, что они готовы заботиться обо всех без исключения людях. 

Доступный Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов
© Sputnik. Бадри Есиава
"Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

Особое внимание Генделева уделила российскому закону об инклюзивном образовании, который защищает права людей с инвалидностью и упрощает их вовлечение в общественную жизнь. 

"Я не знаю, как здесь в Сухуме, но в Москве уже есть закон об инклюзивном образовании. То есть ребенок с любой формой инвалидности может пойти в школу напротив своего дома, и эта школа должна обеспечить ему свободный архитектурный и информационный доступ. Сейчас ежегодно выделяется финансирование на школы", — сказала она. 

По данным Генделевой, в России около 10%  населения — люди с инвалидностью.

Московский государственный гуманитарно-экономический университет
© Sputnik. Владимир Песня
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"Эта цифра применима ко всем странам. Где-то может быть 9% или 11%, но средние показатели именно такие. То есть, если население Абхазии примерно 240 тысяч человек, из них 24 тысячи – это люди с ограниченными физическими возможностями. Представляете?" — предположила Мария Генделева. 

Психолог Детского реабилитационного центра Сухума Тимур Чанба, который  16 лет назад оказался в инвалидном кресле в результате ДТП, уверен, что подобные семинары очень нужны в Абхазии.

Доступный Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов
© Sputnik. Бадри Есиава
"Доступный" Сухум: специалисты оценят комфорт столицы для инвалидов

"Такие семинары полезны, так как в нашем городе много проблем у людей с ограниченными возможностями. Конечно, есть места, куда мы можем попасть, но с большой трудностью. Я учился в АГУ пять лет, и в то время там не было пандусов и лифта", — напомнил Чанба. 

Организацию семинара "Доступная среда и универсальный дизайн" взяла на себя Ассоциация Инва-Содействие, а инициатором проведения семинара выступила Общественная коалиция "За равные возможности", в состав которой входят представители общественных и международных организаций, бизнеса,  Минздрава, Минобразования и Минтруда республики.




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