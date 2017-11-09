"Урок добра": более сорока волонтеров придут к детям Абхазии

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг, 9 ноября, прошла пресс-конференция, посвященная акции КБФ "Ашана" "Урок добра", которую проведут волонтеры во всемирный день доброты 13 ноября.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Более сорока волонтеров проведут "Уроки добра" в школах и детских садах Абхазии. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия на пресс-конференции 9 ноября.

С 2014 года акцией "Урок добра" Всемирный день доброты отмечают и в Абхазии. По словам Джинджолия, по инициативе Фонда "Ашана" и при поддержке Министерства образования и науки республики в школах Абхазии в этот день дети с помощью взрослых рассуждают о добре и зле, о поступках, которые могут благотворно повлиять на жизнь человека, нуждающегося в помощи.

"Волонтером может стать любой активный гражданин – это и учителя, и старшеклассники, и члены родительского комитета", — сказала она.

Самыми трогательными на "Уроках добра" Мактина Джинджолия назвала рассуждения детей о проявлениях доброты.

"Рассказывают, как помогли пожилой женщине перейти дорогу, как помогли своей однокласснице нести тяжелый портфель", — перечислила она.

Акция "Урок добра" не направлена на сбор средств для подопечных фонда "Ашана", но в школах и детских садах организуют ярмарки поделок и сладостей, покупателями которых выступают родители и учителя, все вырученные средства они перечисляют в фонд.

Начальник Управления образования города Сухум Людмила Адлейба отметила, что "Уроки добра" воспитывают стремление делать добро.

"Добро нужно творить всегда. У абхазов испокон веков передавались традиции взаимопомощи, бережного отношения к окружающим, родственникам, соседям. Добро и милосердие – традиционная черта абхазов, — подчеркнула Адлейба. – Мы видим, что из года в год дети с удовольствием принимают участие в акции".

Волонтер акции Лана Абшилава уже несколько лет ведет "Уроки добра" и главной мотивацией для себя считает полезность акции.

"Вижу, как положительно реагируют. Приятно, когда даже совсем маленькие знают о том, что такое фонд "Ашана", чем он занимается, знаю, какое SMS-сообщение нужно отправить, чтобы помочь тяжелобольным детям", — рассказала волонтер.

Во Всемирный день доброты 13 ноября, который отмечается в Абхазии с 2014 года, КБФ "Ашана" проведет акцию "Урок добра" в школах и детских садах республики.