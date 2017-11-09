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Жители Очамчырского района у драмтеатра пришли на спектакль

Культпоход: очамчырцам показали испанские страсти

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Об обстоятельствах вечернего приезда очамчырцев в Сухум и об их впечатлениях от просмотра спектакля "Дом Бернарды Альба" по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки в постановке режиссера Мадины Аргун в Абхазском драмтеатре читайте в материале корреспондента Sputnik.

Амра Амичба,  Sputnik. 

Не в первый раз

Два автобуса из Очамчыры вечером 8 ноября прибыли в Сухум. Более 70 человек – учителей, работников различных учреждений, молодых, взрослых, пожилых, мужчин и женщин.  Администрация района подарила им в конце рабочего дня культурный поход в Абхазский  театр. 

По словам главы района Хрипса Джопуа, это уже не первый подобный "театральный" выезд в столицу. 

Спектакль Дом Бернарды Альбы
© Sputnik / Илона Хварцкия
Женский мир без мужчин: "Дом Бернарды Альба" на сцене драмтеатра

"В прошлом году дважды приезжали такой большой компанией. И до конца этого года планируем еще раз приехать. Люди хотят приехать на спектакль. Это высокое искусство и духовное обогащение. Зритель многое берет из театра, о многом начинает размышлять, отрываясь от повседневной суеты. Всем нужен отдых, и надо уметь проводить досуг с пользой, — считает Джопуа. – Это не директива сверху от руководства района, а пожелание горожан. Мы пошли им навстречу и организовали общий выезд в Абхазский театр". 

У входа гостей радушно встречали директор театра Адгур Джения, администратор Сусанна Кварчия и, конечно, билетеры. Хоть и издалека приехали зрители, а правила одинаковы для всех.

"Конечно, мы с билетами. Считаю, надо поддерживать наш театр. Если мы хотим, чтобы он развивался", — заметила Элеонора Берулава.

Пока зрители поднимались на второй этаж, Хрипс Джопуа и Адгур Джения задержались в фойе. Обсуждали дальнейшие планы. 

"Мы детей хотим привезти на детский спектакль "Пастух и кот", премьера которого должна состояться скоро. А также на новогодние детские представления тоже привезем детей", — сказал глава Очамчырского района.   

Новые поклонницы Пеппе 

Два часа спектакля "Дом Бернарды Альба" режиссера Мадины Аргун в Абхазском драмтеатре прошли на одном дыхании для зрителей из Очамчыры. Пьеса испанская, но переплетение судеб и жизненные перипетии  весьма понятны абхазским женщинам – честь, любовь, предательство, отношения матери и дочери, сестер и, конечно, стремление к счастью. 

— Где же Пеппе? 

Репетиция спектакля Пастух и кот
© Sputnik / Томас Тхайцук
Он менял имена: детская премьера "Пастух и кот" Абхазского драмтеатра

— Я ожидала увидеть молодого человека, из-за которого все произошло.

— Кажется, и все зрительницы заочно влюбились в этого таинственного парня. 

Такой шепот слышался  между рядами после завершения спектакля.

Зрительница Мадина Шоуа сказала, что читала пьесу, и ее очень интересовал вопрос — финал пьесы сохранится в постановке режиссера или нет.

"Да, финал, как и в самом произведении. Мне понравилась игра актрис. На сцене были 10 женщин разных возрастов, и каждая показала нам палитру чувств", — отметила Мадина.

Среди зрителей была и семилетняя дочь актрисы Ащны Хагба —  Анастасия Ахиба. Сопровождавшая ее тетя рассказала, что на спектакли матери девочка ходит регулярно.

"Ей хоть и семь лет, и спектакль далеко не детский, но сидела, затаив дыхание. А в конце подарила матери букет, который мы с ней вместе выбирали в цветочном магазине", — призналась она. 

Жители Очамчыры после спектакля в Абхазском театре долго не расходились. Делились впечатлениями. Фотографировались в роскошных интерьерах.  




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