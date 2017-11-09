Культпоход: очамчырцам показали испанские страсти

Об обстоятельствах вечернего приезда очамчырцев в Сухум и об их впечатлениях от просмотра спектакля "Дом Бернарды Альба" по пьесе испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки в постановке режиссера Мадины Аргун в Абхазском драмтеатре читайте в материале корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik.

Не в первый раз

Два автобуса из Очамчыры вечером 8 ноября прибыли в Сухум. Более 70 человек – учителей, работников различных учреждений, молодых, взрослых, пожилых, мужчин и женщин. Администрация района подарила им в конце рабочего дня культурный поход в Абхазский театр.

По словам главы района Хрипса Джопуа, это уже не первый подобный "театральный" выезд в столицу.

"В прошлом году дважды приезжали такой большой компанией. И до конца этого года планируем еще раз приехать. Люди хотят приехать на спектакль. Это высокое искусство и духовное обогащение. Зритель многое берет из театра, о многом начинает размышлять, отрываясь от повседневной суеты. Всем нужен отдых, и надо уметь проводить досуг с пользой, — считает Джопуа. – Это не директива сверху от руководства района, а пожелание горожан. Мы пошли им навстречу и организовали общий выезд в Абхазский театр".

У входа гостей радушно встречали директор театра Адгур Джения, администратор Сусанна Кварчия и, конечно, билетеры. Хоть и издалека приехали зрители, а правила одинаковы для всех.

"Конечно, мы с билетами. Считаю, надо поддерживать наш театр. Если мы хотим, чтобы он развивался", — заметила Элеонора Берулава.

Пока зрители поднимались на второй этаж, Хрипс Джопуа и Адгур Джения задержались в фойе. Обсуждали дальнейшие планы.

"Мы детей хотим привезти на детский спектакль "Пастух и кот", премьера которого должна состояться скоро. А также на новогодние детские представления тоже привезем детей", — сказал глава Очамчырского района.

Новые поклонницы Пеппе

Два часа спектакля "Дом Бернарды Альба" режиссера Мадины Аргун в Абхазском драмтеатре прошли на одном дыхании для зрителей из Очамчыры. Пьеса испанская, но переплетение судеб и жизненные перипетии весьма понятны абхазским женщинам – честь, любовь, предательство, отношения матери и дочери, сестер и, конечно, стремление к счастью.

— Где же Пеппе?

— Я ожидала увидеть молодого человека, из-за которого все произошло.

— Кажется, и все зрительницы заочно влюбились в этого таинственного парня.

Такой шепот слышался между рядами после завершения спектакля.

Зрительница Мадина Шоуа сказала, что читала пьесу, и ее очень интересовал вопрос — финал пьесы сохранится в постановке режиссера или нет.

"Да, финал, как и в самом произведении. Мне понравилась игра актрис. На сцене были 10 женщин разных возрастов, и каждая показала нам палитру чувств", — отметила Мадина.

Среди зрителей была и семилетняя дочь актрисы Ащны Хагба — Анастасия Ахиба. Сопровождавшая ее тетя рассказала, что на спектакли матери девочка ходит регулярно.

"Ей хоть и семь лет, и спектакль далеко не детский, но сидела, затаив дыхание. А в конце подарила матери букет, который мы с ней вместе выбирали в цветочном магазине", — призналась она.

Жители Очамчыры после спектакля в Абхазском театре долго не расходились. Делились впечатлениями. Фотографировались в роскошных интерьерах.