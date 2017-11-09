Погода на пятницу в Абхазии: возможен слабый дождь

В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Из-за незначительной смены воздушных масс в пятницу 10 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, временами слабый дождь. Об этом сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +10˚С +12˚С, днем воздух прогреется до +16˚С +18˚С.

Температура морской воды +16˚С.

Волнение моря умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.