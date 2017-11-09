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Погода на пятницу в Абхазии: возможен слабый дождь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (517)
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В пятницу территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Из-за незначительной смены воздушных масс в пятницу 10 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, временами слабый дождь. Об этом сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 764  миллиметра ртутного столба. 

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров. 

Температура воздуха ночью опустится до +10˚С +12˚С, днем воздух прогреется до +16˚С +18˚С. 

Температура морской воды +16˚С. 

Волнение моря умеренное, силой в два балла. 

Относительная влажность воздуха  60-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии (517)



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