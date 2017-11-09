Хаджимба о сносе "самоволки" в Пицунде: никакой компенсации не будет

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Никакой компенсации осуществившему незаконное строительство в Пицундском заповеднике не будет со стороны государства, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба в четверг 9 ноября.

"Власть применила соответствующие механизмы и рычаги, чтобы это не имело место. О какой компенсации будет идти речь? Да, мы применили физический труд для демонтажа этих строений, но все счета будут предъявлены хозяевам, и они будут выплачивать государству что полагается. Никаких других подходов быть не может", — сказал президент.

Предоставлено пресс-службой президента Абхазии Незаконное строение начали сносить в Пицундо-Мюссерском заповеднике

Рауль Хаджимба добавил, что объект в Пицундском заповеднике был разобран таким образом, чтобы построивший его мог использовать строительные материалы для строительства в другом месте.

"Но для этого нужно пройти соответствующие процедуры", — добавил он.

Прецедент в Пицунде, уверен президент, должен послужить примером для всех.

Глава государства подчеркнул, что никто не имеет права строить объекты на территории реликтового парка.

"Мы воевали и наши ребята погибали не для того, чтобы в государстве был беспредел. Этот беспредел когда-то должен быть остановлен", — подчеркнул Хаджимба.

Он напомнил, что по решению суда будут сноситься и другие объекты, которые были возведены в нарушение закона.

Строящиеся незаконно объекты на территории Пицундо-Мюссерского заповедника Рауль Хаджимба посетил в апреле 2017 года. После этого выездного совещания глава государства распорядился снести все нелегальные постройки.

В октябре 2017 года президент Абхазии провел совещание по вопросам исполнения судебных решений, на котором заместитель генпрокурора республики Георгий Аршба сообщил о том, что пять исков по незаконному строительству на территории Пицундо-Мюссерского заповедника было направлено в суды разной инстанции. Все иски были удовлетворены.