Органист из Абхазии записал саундтрек к фильму памяти русского философа

Съемки 20-серийного киноальманаха "Зиновьев, я люблю тебя!", на создание которого ушло около семи лет, проходили в Москве и Санкт-Петербурге, а музыку записали в Абхазии.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Органист из Абхазии Лука Гаделия записал саундтрек к литературному киноальманаху "Зиновьев, я люблю тебя!", посвященному 95-летию русского философа, писателя и социолога Александра Зиновьева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазский виртуоз из Пицунды

Большой честью назвал в интервью радио Sputnik Гаделия свое участие в создании киноальманаха "Зиновьев, я люблю тебя!".

"Я очень доволен тем, что меня пригласили принять участие в этом знаковом проекте, и для меня было большой честью познакомиться с семьей Александра Зиновьева, его супругой Ольгой Мироновной", — признался абхазский органист.

Он рассказал, что музыку, которая легла в сюжет фильма, была им написана около пяти лет назад.

"Куратор проекта Алексей Блинов и вдова русского философа Ольга Зиновьева предложили мне записать саундтреки к этому фильму. Процесс был длительный и интересный, так как мы записали необычную для исполнения на органе музыку – это песни из репертуара Стинга, Эдит Пиаф, Битлз и другие. Поэтому мне пришлось делать специальные транскрипции, но, слава богу, все быстро и удачно выстроилось", — считает Гаделия.

Несмотря на фактуру произведений, подчеркнул музыкант, они могут войти в его концертную программу.

© Фото: из архива Кристины Эшба Под звуки органа от Пензы до Самары. Гастроли Гаделия и Эшба

Удачным экспериментом признал идею использования органных саундтреков к литературному киноальманаху "Зиновьев, я люблю тебя!" режиссер Алексей Блинов.

"Органные произведения придали нашему киноальманаху своего рода высоту звучания и подняли атмосферу фильма на высокий уровень, что соответствует личности самого Александра Зиновьева, который, как говорят его исследователи, построил собор во славу человеческого разума. Орган, как король музыкальных инструментов, подчеркнул эту литературную метафору о Зиновьеве и гармонично вписался в звуковой ряд", — уверен Блинов.

Съемки 20-серийного киноальманаха проходили в Москве и Санкт-Петербурге, а музыку записывали в Абхазии. На создание фильма ушло около семи лет.

"Фильм создавался в первую очередь для интернет-аудитории, и уже вышло две серии. Одна серия посвящена книге Александра Зиновьева "Зияющие высоты", а вторая посвящена теме столетия революции в России. В Москве состоялось две премьеры – в библиотеке искусств и информационном агентстве "Россия сегодня" во время Зиновьевских чтений", — рассказал Алексей Блинов.

Александр Зиновьев, русский философ, писатель, социолог, публицист, родился 29 октября 1922 года в Костромской губернии. Выходец из бедной крестьянской семьи, участник войны, Александр Зиновьев в середине XX века стал одним из символов возрождения философской мысли в СССР. После публикации на Западе книги «Зияющие высоты», принесшей Зиновьеву мировую известность, в 1978 году автор был выслан из страны и лишен советского гражданства. Вернулся Зиновьев в Россию в 1999 году.