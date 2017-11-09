Кове: будем развивать культурные и гуманитарные связи с Израилем

В рамках поездки в Израиль глава МИД Абхазии Даур Кове провел встречи с мэром города Сдерота Алоном Давиди, а также с послом России в Израиле Александром Шейн.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кове по итогам своего визита в Израиль рассказал Sputnik, что республика будет развивать с Израилем культурные и гуманитарные связи.

"Мы стараемся максимально затронуть все сферы, в которых мы сегодня можем сотрудничать, это образование и культура. У Израиля очень хороший опыт в репатриации", — подчеркнул Кове.

Глава МИД Абхазии сообщил, что в рамках визита в Израиль встретился с мэром города Сдерот Алоном Давиди.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кове на деловом форуме в Сухуме: Абхазии есть что предложить миру

"Мы обговорили возможности сотрудничества в гуманитарной сфере, обмена культурными, молодежными, спортивными программами между нашими городами", — добавил он.

Даур Кове 8 ноября принял участие в Международной конференции "Статус непризнанных государств и их отношения с Израилем" в Тель-Авивском университете.

"Конференция была организована для того, чтобы определить, в каких аспектах Израиль мог бы сотрудничать с теми странами, которые не признаны им, что может быть интересного", — добавил министр.

Даур Кове отметил, что эта не первая его поездка в Израиль, в рамках которых он встречался в том числе с официальными лицами.

Также в ходе поездки состоялась встреча с послом России в Израиле Александром Шейн, с которым обсуждался вопрос информационного присутствия в Израиле.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове также принял участие в эфире двух государственных радиостанций Израиля "Решет Бет" и "Рэка".