ФСБ РФ: тайник с оружием обнаружили в Галском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России и СГБ Республики Абхазия регулярно проводят рейды по поиску и изъятию средств поражения.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Тайник с оружием обнаружили на окраине населенного пункта Алакумхара Галского района в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы и профилактике незаконного оборота оружия и боеприпасов, на приграничной территории Галского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия и СГБ Республики Абхазия, сообщает Погрануправление ФСБ РФ в Республике Абхазии.

"Из тайника изъят . По данному факту в отношении изъятого оружия проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия", — говорится ву сообщении Погрануправления.