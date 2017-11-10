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Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии. Архивное фото.

ФСБ РФ: тайник с оружием обнаружили в Галском районе

© Sputnik. Сергей Пятаков
В Абхазии
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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России и СГБ Республики Абхазия регулярно проводят рейды по поиску и изъятию средств поражения.

СУХУМ, 10 ноя — Sputnik. Тайник с оружием обнаружили на окраине населенного пункта Алакумхара Галского района в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы и профилактике незаконного оборота оружия и боеприпасов, на приграничной территории Галского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия и СГБ Республики Абхазия, сообщает Погрануправление ФСБ РФ в Республике Абхазии.

"Из тайника изъят . По данному факту в отношении изъятого оружия проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия", — говорится ву сообщении Погрануправления.

РПГ-26 и обрез двухствольного оружия 16 калибра обнаружили в тайнике в Галском районе
Погрануправление ФСБ РФ
РПГ-26 и обрез двухствольного оружия 16 калибра обнаружили в тайнике в Галском районе




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