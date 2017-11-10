Горячий привет: друзья поддержали Милену Тачулия перед "Ты супер!Танцы"

Участница Международного конкурса "Ты супер! Танцы" Милена Тачулия выступит в четвертьфинале проекта в субботу 11 ноября.

В субботу 11 ноября на канале НТВ состоится показ четвертьфинала Международного конкурса "Ты супер!Танцы" в котором выступит участница из Абхазии Милена Тачулия.

Хореографический ансамбль "Абаза", в составе которого танцует Милена Тачулия, вышел на набережную Сухума с танцами и плакатами с именем Милены. Ребята держали плакаты с пожеланиями удачного выступления в "Ты супер!Танцы".

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Международный конкурс "Ты супер!Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.