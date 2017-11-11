Голосование за участников шоу "Ты супер!Танцы" набирает обороты

На сайте информационного агентства и радио Sputnik проходит онлайн-голосование за участников совместного с телеканалом НТВ проекта "Ты супер!Танцы" для детей из стран СНГ и Балтии, Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. В нынешнем сезоне "Ты супер!Танцы" два участника представляют Абхазию на конкурсе — это Милена Тачулия и Леон Капба, проголосовать за которых можно на сайте информационного агентства и радио Sputnik и канала НТВ.

За Милену Тачулия уже проголосовали более 40 000 пользователей. Проголосовать за Милену можно здесь >>

За Леона Капба отдали свои голоса более 15 000 человек. Проголосовать за Леона можно здесь >>

В субботу 11 ноября в прямом эфире на канале НТВ начнется второй тур шоу "Ты супер!Танцы", в котором телезрители увидят выступление Милены Тачулия из Абхазии.

В предыдущем вокальном конкурсе на канале НТВ "Ты супер!" первое место заняла Валерия Адлейба из Абхазии.

Голосование за участников из Абхазии доступно для пользователей на ресурсах Sputnik в десяти странах – Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии. На порталах Sputnik любой желающий может отдать свой голос в поддержку юных талантов.

Предоставлено Посольством Республики Абхазия в Российской Федерации "Псыуала": абхазская диаспора рукоплескала участникам проекта "Ты супер! Танцы"

Милена и Леон блестяще выступили в первом отборочном туре, завоевав любовь зрителей и членов жюри.

Нежный танец Милены Тачулия можно посмотреть здесь >>

Зажигательный танец Леона Капба можно посмотреть здесь>>

Международный проект "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил более 142 юных танцоров из разных уголков России и стран СНГ и Балтии.

Абхазию на проекте представляют Милена Тачулия и Леон Капба. Следите на портале информационного агентства и радио Sputnik за жизнью и успехами на проекте участников из Абхазии.