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Ты супер! Танцы - прогулка по Москве

Голосование за участников шоу "Ты супер!Танцы" набирает обороты

© Sputnik. Евгений Одиноков
В Абхазии
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Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (64)
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На сайте информационного агентства и радио Sputnik проходит онлайн-голосование за участников совместного с телеканалом НТВ проекта "Ты супер!Танцы" для детей из стран СНГ и Балтии, Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 11 ноя — Sputnik. В нынешнем сезоне "Ты супер!Танцы" два участника представляют Абхазию на конкурсе — это Милена Тачулия и Леон Капба, проголосовать за которых можно на сайте информационного агентства и радио Sputnik и канала НТВ.

Горячий привет: друзья поддержали Милену Тачулия перед Ты супер! Танцы
© Sputnik.
Горячий привет: друзья поддержали Милену Тачулия перед "Ты супер!Танцы"

За Милену Тачулия уже проголосовали более 40 000 пользователей. Проголосовать за Милену можно здесь >>

За Леона Капба отдали свои голоса более 15 000 человек. Проголосовать за Леона можно здесь >>

В субботу 11 ноября в прямом эфире на канале НТВ начнется второй тур шоу "Ты супер!Танцы", в котором телезрители увидят выступление Милены Тачулия из Абхазии.

В предыдущем вокальном конкурсе на канале НТВ "Ты супер!" первое место заняла Валерия Адлейба из Абхазии.

Голосование за участников из Абхазии доступно для пользователей на ресурсах Sputnik в десяти странах – Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии. На порталах Sputnik любой желающий может отдать свой голос в поддержку юных талантов.

Псыуала: абхазская диаспора рукоплескала участникам проекта Ты супер! Танцы
Предоставлено Посольством Республики Абхазия в Российской Федерации
"Псыуала": абхазская диаспора рукоплескала участникам проекта "Ты супер! Танцы"

Милена и Леон блестяще выступили в первом отборочном туре, завоевав любовь зрителей и членов жюри.

Нежный танец Милены Тачулия можно посмотреть здесь >>

Зажигательный танец Леона Капба можно посмотреть здесь>>

Международный проект "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил более 142 юных танцоров из разных уголков России и стран СНГ и Балтии. 

Абхазию на проекте представляют Милена Тачулия и Леон Капба. Следите на портале информационного агентства и радио Sputnik за жизнью и успехами на проекте участников из Абхазии.

Темы:
Конкурс "Ты супер! Танцы" (64)



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    Глава представительства Красного Креста в Азербайджане рассказала о встрече с женщинами и детьми в Ираке, которые могут быть связаны с группировкой ИГ.

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