На лопатки: турнир по вольной борьбе имени Муссы Экзекова прошел в Гудауте

VI Международный турнир по вольной борьбе имени кавалера ордена Ахьдз-апша II степени и мецената Муссы Экзекова собрал более ста спортсменов.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. VI Международный турнир по вольной борьбе имени Муссы Экзекова прошел с 9 по 10 ноября в Гудаутской детско-юношеской спортивной школе, сообщил корреспонденту Sputnik вице-президент Федерации вольной борьбы Абхазии, директор спортивного клуба "Абаза" Леонид Боджгуа.

"В турнире приняли участие чемпионы в различных весовых категориях, спортсмены, которые одерживали победы в чемпионатах мира, Европы и других турнирах по вольной борьбе", — рассказал Леонид Боджгуа.

В турнире имени Муссы Экзекова боролись спортсмены от 14 до 17 лет в тринадцати весовых категориях.

VI Международный турнир по вольной борьбе имени кавалера ордена Ахьдз-Апша II степени и мецената Муссы Экзекова собрал более ста спортсменов.

© Фото: Аида Хонелия Турнир по вольной борьбе имени Муссы Экзекова прошел в Гудауте

Первых мест в турнире удостоились борцы из Ткурчала, Очамчырского, Сухумского и Гудаутского районов, заметил Боджгуа. Также в различных весовых категориях первые места взяли спортсмены из КЧР, Краснодара и других мест.

"В командном зачете Абхазия стала победителем турнира", — подчеркнул Леонид Боджгуа.

© Фото: Аида Хонелия Турнир по вольной борьбе имени Муссы Экзекова прошел в Гудауте

По его словам, на сегодня вольной борьбой в Абхазии занимаются около тысячи детей.

Международный турнир имени Муссы Экзекова проводится в Абхазии шестой год подряд. Ежегодно в нем принимают участие спортсмены из Кабардино-Балкарской республики, Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана, Краснодарского края и Ростовской области, а также молодые борцы из всех районов Абхазии.

Турнир по вольной борьбе имени Муссы Экзекова прошел в Гудауте © Фото: Аида Хонелия

Турнир по вольной борьбе имени Муссы Экзекова прошел в Гудауте © Фото: Аида Хонелия

Турнир по вольной борьбе имени Муссы Экзекова прошел в Гудауте © Фото: Аида Хонелия 1 / 3 © Фото: Аида Хонелия Турнир по вольной борьбе имени Муссы Экзекова прошел в Гудауте

Мусса Экзеков — мастер спорта по вольной борьбе, многократный чемпион Ленинградской области в этом виде единоборств. На сегодняшний день Экзеков спонсирует ряд известных российских чемпионатов. На протяжении 15 лет он оказывает финансовую поддержку около 40 спортивным секциям по вольной борьбе в республике, помогает детям-инвалидам и ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.