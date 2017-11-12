Арчелия о жертвах пневмонии: пятнадцать детей в минуту

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Пятнадцать детей в минуту умирают во всем мире от пневмонии, в год это около двух миллионов, поделилась статистикой с аудиторией радио Sputnik Абхазия заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия.
"В основном, речь идет о странах с неразвитой экономикой, у которых нет средств на лечение пневмонии и для ее диагностики. Пневмония – очень опасное заболевание, которое нельзя недооценивать", — предостерегла Арчелия.
Осложнение этого заболевания может привести к абсцессам, плевритам, отеку легких и дыхательной недостаточности. Врач рассказала, что в ее практике были летальные исходы, вызванные пневмонией. Чаще всего, отметила она, погибают пациенты с сопутствующими тяжелыми заболеваниями, такие как хроническая обструктивная болезнь легких.
"Если на третий день заболевания не наступает улучшение, нужно обращаться к врачу. Вообще, XXI век – это эпоха вирусов, и поэтому, если симптомы наслоились, например, мокрота с прожилками крови, боль в грудной клетке, одышка и нехватка воздуха, нужно обращаться к врачам", — посоветовала заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы.
Арчелия добавила, что в возглавляемом ею отделении, на сегодняшний день лечатся от пневмонии шесть пациентов, у двоих из них была диагностировано вирусная форма этого заболевания, но и они идут на поправку.
Всемирный день борьбы с пневмонии отмечается ежегодно 12 ноября. Он призван повысить осведомленность людей по всему миру о заболевании, рассказать о возможных последствиях и способах их предотвращения.