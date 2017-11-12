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Арчелия о жертвах пневмонии: пятнадцать детей в минуту

© Фото: fotolia
В Абхазии
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Вирусная пневмония "атакует" Абхазию раз в три года, такой информацией на радио Sputnik Абхазия поделилась заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия во Всемирный день борьбы с пневмонией, который отмечается ежегодно 12 ноября.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Пятнадцать детей в минуту умирают во всем мире от пневмонии, в год это около двух миллионов, поделилась статистикой с аудиторией радио Sputnik Абхазия заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия.

"В основном, речь идет о странах с неразвитой экономикой, у которых нет средств на лечение пневмонии и для ее диагностики. Пневмония – очень опасное заболевание, которое нельзя недооценивать", — предостерегла Арчелия.

Осложнение этого заболевания может привести к абсцессам, плевритам, отеку легких и дыхательной недостаточности. Врач рассказала, что в ее практике были летальные исходы, вызванные пневмонией. Чаще всего, отметила она, погибают пациенты с сопутствующими тяжелыми заболеваниями, такие как хроническая обструктивная болезнь легких.

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"Если на третий день заболевания не наступает улучшение, нужно обращаться к врачу. Вообще, XXI век – это эпоха вирусов, и поэтому, если симптомы наслоились, например, мокрота с прожилками крови, боль в грудной клетке, одышка и нехватка воздуха, нужно обращаться к врачам", — посоветовала заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы.

Арчелия добавила, что в возглавляемом ею отделении, на сегодняшний день лечатся от пневмонии шесть пациентов, у двоих из них была диагностировано вирусная форма этого заболевания, но и они идут на поправку. 

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"Четверо пациентов обратились на 10-12 день заболевания и уже с осложнениями, вызванными бактериями. В сезон острых респираторных вирусных инфекций всегда наблюдается пик пневмонии. Мы обратили внимание на закономерность, что вирусная пневмония к нам приходит раз в три года. Если говорить о пневмонии, вызванной вирусов H1N1, в этом году у нас их намного меньше", — сообщила Анжела Арчелия и добавила, что терапевтическое отделение Республиканской больницы подало заявку в Минздрав на выделение необходимых препаратов для борьбы с пневмонией.

Всемирный день борьбы с пневмонии отмечается ежегодно 12 ноября. Он призван повысить осведомленность людей по всему миру о заболевании, рассказать о возможных последствиях и способах их предотвращения.




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