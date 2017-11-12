Президенты Абхазии и Науру встретились в Сухуме

Президент Республики Науру Барон Вака и правительственная делегация прибыли в Абхазию с рабочим визитом в воскресенье 12 ноября.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с главой Республики Науру Бароном Вака в воскресенье 12 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча президента Абхазии Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака

"Отношения между Науру и Абхазией складываются с 2009 года после установления дипломатических отношений, которые позволили развивать взаимодействие в духе дружбы и делового партнерства. За этот период был ряд рабочих визитов делегаций Республики Науру, и сегодня у нас с вами есть возможность обсудить вопросы, которые будут интенсивно развиться в будущем", — сказал Рауль Хаджимба, обращаясь Барону Ваке.

© Sputnik. Бадри Есиава Президент Науру почтил память защитников Абхазии у мемориала в Сухуме

Президент Абхазии с сожалением отметил, что визит гостей носит краткосрочный характер, и в следующий раз, добавил Хаджимба, у наурианцев будет больше времени на знакомство с республикой.

Барон Вака поблагодарил Рауля Хаджимба за теплые слова и прием. Он также подчеркнул, что Республика Науру остается приверженной тем дружественным отношениям, которые есть сегодня между двумя странами.

"Мы воспринимаем близко к сердцу все то, что происходит в Абхазии, и мы признаем все вызовы, которые стоят перед Абхазией. Мы готовы оказать поддержку во всех ваших начинаниях и чаяниях, связанных с развитием идей", — сказал Вака.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча президента Абхазии Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака

Он добавил, что те проблемы, с которыми сталкивается Абхазия, касаются всего региона и мира в целом.

"Мы хотим быть рядом с вами и поддерживать вас. Думаю, что у нас для этого есть возможности. Уверен, что борьба с вызовами, которые перед нами стоят, приведет к улучшению отношений и дополнительным возможностям участвовать в глобальных вопросах таких, как глобальное изменение климата", — отметил президент Науру.

Рауль Хаджимба отметил, что договоры, подписанные между двумя странами, направлены именно на развитие сотрудничества и дружеских отношений между двумя странами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча президента Абхазии Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака

Республика Науру признала суверенитет Абхазии 15 декабря 2009 года.

Впервые делегация из Науру во главе со спикером Парламента этой республики Сирилом Бураманом посетила Абхазию в сентябре 2016 года. Во время этого визита стороны подписали новый межправительственный договор между Науру и Абхазией.

Делегация Республики Науру во главе с вице-президентом Республики Адеангом Давидом Уайа посещала Абхазию в апреле 2017 года. Члены делегации встретились с президентом Раулем Хаджимба, депутатами Народного Собрания, министром иностранных дел Абхазии.