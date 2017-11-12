Хаджимба предложил создать межпарламентскую группу дружбы с Науру

Президент Республики Абхазия провел встречу с делегацией из Республики Науру во главе с ее президентом Бароном Вакой в воскресенье 12 ноября.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Создать межпарламентскую группу дружбы предложил президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе встречи с делегацией из Республики Науру в воскресенье 12 ноября.

"В условиях отсутствия дипломатических отношений с другими государствами тихоокеанского бассейна считаю возможным создать межпарламентскую группу дружбы между Абхазией и Науру. Либо группу друзей Абхазии, куда войдут Науру, Тувалу, Вануату, которые лоббировали бы интересы Абхазии в этом регионе", — сказал Рауль Хаджимба.

Глава государства добавил, что возможность лоббирования интересов через такого рода структуры позволит выстраивать отношения на уровне гуманитарных и экономических отношений с рядом других стран.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президенты Абхазии и Науру встретились в Сухуме

Установление отношений с "Форумом тихоокеанских островов", куда входит Науру, по мнению Хаджимба, дало бы возможность многим странам узнать больше об Абхазии.

"Хотел бы выразить особую благодарность руководству Науру и, в частности, постоянному представителю при ООН госпоже Марлен Моузес за поддержку в период обсуждения на этой площадке вопросов, связанных с беженцами. К сожалению, у Абхазии пока нет такой возможности заявлять о своей позиции на Генассамблее ООН, но наши друзья доносят до мирового сообщества о той ситуации, которая складывается в Абхазии", — подчеркнул Хаджмиба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака

Дружеский визит делегации из Науру, по словам главы этой республики Барона Вака, направлен на демонстрацию солидарности с Абхазией.

"Я должен был приехать в Абхазию гораздо раньше, но в силу определенных обстоятельств я этого сделать не смог. Однако на очень важные мероприятия от моего имени приезжали мои коллеги", — сказал Вака и представил членов своей делегации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака

Барон Вака заверил, что Науру будет и в дальнейшем лоббировать интересы Абхазии в деле признания ее суверенитета. Он также подчеркнул, что правительство Науру ничего, кроме дружбы, от Абхазии не ждет, что говорит об искренности этой страны.

© Sputnik. Бадри Есиава Президент Науру почтил память защитников Абхазии у мемориала в Сухуме

Республика Науру признала суверенитет Абхазии 15 декабря 2009 года.

Впервые делегация из Науру во главе со спикером Парламента этой республики Сирилом Бураманом посетила Абхазию в сентябре 2016 года. Во время этого визита стороны подписали новый межправительственный договор между Науру и Абхазией.

Делегация Республики Науру во главе с вице-президентом Республики Адеангом Давидом Уайа посещала Абхазию в апреле 2017 года. Члены делегации встретились с президентом Раулем Хаджимба, депутатами Народного Собрания, министром иностранных дел Абхазии.