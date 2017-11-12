Хаджимба предложил создать межпарламентскую группу дружбы с Науру

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Создать межпарламентскую группу дружбы предложил президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе встречи с делегацией из Республики Науру в воскресенье 12 ноября.
"В условиях отсутствия дипломатических отношений с другими государствами тихоокеанского бассейна считаю возможным создать межпарламентскую группу дружбы между Абхазией и Науру. Либо группу друзей Абхазии, куда войдут Науру, Тувалу, Вануату, которые лоббировали бы интересы Абхазии в этом регионе", — сказал Рауль Хаджимба.
Глава государства добавил, что возможность лоббирования интересов через такого рода структуры позволит выстраивать отношения на уровне гуманитарных и экономических отношений с рядом других стран.
Установление отношений с "Форумом тихоокеанских островов", куда входит Науру, по мнению Хаджимба, дало бы возможность многим странам узнать больше об Абхазии.
"Хотел бы выразить особую благодарность руководству Науру и, в частности, постоянному представителю при ООН госпоже Марлен Моузес за поддержку в период обсуждения на этой площадке вопросов, связанных с беженцами. К сожалению, у Абхазии пока нет такой возможности заявлять о своей позиции на Генассамблее ООН, но наши друзья доносят до мирового сообщества о той ситуации, которая складывается в Абхазии", — подчеркнул Хаджмиба.
Дружеский визит делегации из Науру, по словам главы этой республики Барона Вака, направлен на демонстрацию солидарности с Абхазией.
"Я должен был приехать в Абхазию гораздо раньше, но в силу определенных обстоятельств я этого сделать не смог. Однако на очень важные мероприятия от моего имени приезжали мои коллеги", — сказал Вака и представил членов своей делегации.
Барон Вака заверил, что Науру будет и в дальнейшем лоббировать интересы Абхазии в деле признания ее суверенитета. Он также подчеркнул, что правительство Науру ничего, кроме дружбы, от Абхазии не ждет, что говорит об искренности этой страны.
Республика Науру признала суверенитет Абхазии 15 декабря 2009 года.
Впервые делегация из Науру во главе со спикером Парламента этой республики Сирилом Бураманом посетила Абхазию в сентябре 2016 года. Во время этого визита стороны подписали новый межправительственный договор между Науру и Абхазией.
Делегация Республики Науру во главе с вице-президентом Республики Адеангом Давидом Уайа посещала Абхазию в апреле 2017 года. Члены делегации встретились с президентом Раулем Хаджимба, депутатами Народного Собрания, министром иностранных дел Абхазии.