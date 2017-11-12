Президент Науру о признании Абхазии: на нас давят США и Грузия

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Под давлением со стороны США и Грузии оказалась Республика Науру после ее признания суверенитета Абхазии в декабре 2009 года, сказал глава этой республики Барон Вака во время вечерней прогулки в Сухуме в воскресенье 12 ноября.

"Мы реально оказались под давлением в первую очередь со стороны США и Грузии. Даже были попытки дачи взятки, но мы сказали, что не собираемся сворачивать с этого пути. Эта ситуация была схожа с шантажом", — сказал Вака.

Вака добавил, что когда начинались эти события, он напомнил своему правительству об определенных обязательствах перед Абхазией, и они должны оставаться приверженными дружеским, партнерским отношениям.

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"Представляете, если вдруг проснетесь утром, и ваши партнеры скажут вам о том, что отказываются от вас. Я бы сказал, что это самое ужасное чувство, которое может испытать человек. Это чувство предательства. У нас большое сердце, и мы будем продолжать бороться так же как и вы", — подчеркнул Барон Вака.

Республика Науру признала суверенитет Абхазии 15 декабря 2009 года.

Впервые делегация из Науру во главе со спикером Парламента этой республики Сирилом Бураманом посетила Абхазию в сентябре 2016 года. Во время этого визита стороны подписали новый межправительственный договор между Науру и Абхазией.

Делегация Республики Науру во главе с вице-президентом Республики Адеангом Давидом Уайа посещала Абхазию в апреле 2017 года. Члены делегации встретились с президентом Раулем Хаджимба, депутатами Народного Собрания, министром иностранных дел Абхазии.