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Выплата пенсий

Абхазия платит по советским долгам

© Sputnik. Александр Кряжев
В Абхазии
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Когда началась выплата по советским вкладам Сбербанка и что нужно сделать, чтобы получить компенсацию в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Sputnik, Амра Амичба. 

История вопроса

В Абхазии в соответствии с пунктом 8 Указа президента страны от 6 января 1998 года "О мерах по возобновлению деятельности Сберегательного банка Республики Абхазия" было принято решение о признании долгами государства обязательств Сбербанка СССР по вкладам и ценным бумагам населения, образовавшихся до 14 августа 1992 года.

По словам специалиста-ревизора по довоенным вкладам Сбербанка Абхазии Надежды Захаровой рассматриваются вклады, которые были внесены в отделения Сбербанка Абхазии до 14 августа 1992 года.

Выплата компенсаций по вкладам производится только гражданам Абхазии.

"Вклады утратили силу в связи с войной, — заметила  специалист-ревизор Надежда Захарова. — Сбербанков не было. Сберкассы были разрушены. Документов не было. Мы стали возобновлять эти книжки, но чтобы возобновить, нужен был указ, который и был издан в 1998 году. Государство взяло ответственность по вкладам Сбербанка на себя. Рассматриваем только граждан, которые проживают на территории Абхазии, которые имеют абхазский паспорт. Но у нас очень много жителей, которые имеют вклады, а сами переехали жить в Россию, имеют российские паспорта.  Пока этот вопрос еще не решен. Пока обеспечиваем только жителей Абхазии".

В 2003 году начали в Абхазии с частичной компенсации, и ее ограничили двумя категориями вкладчиков.

"Сначала участникам Великой Отечественной войны, им выплачивали по семь тысяч и до 1930 года рождения выплачивали по пять тысяч в 2006 году. В 2010 году решили по постановлению Кабмина установить порядок использования средств из Республиканского бюджета. И поэтому в 2011 году уже начали совместно с Кабинетом Министров выплачивать именно по чекам. Для того, чтобы зарегистрировать вклад, человек приходил с книжкой, она может быть одна у него или две-три. На количество этих книжек составлялась общая сумма, и выписывался чек, на них же указывались номера сберегательных книжек.  Мы книжки забирали. У нас тогда не было возможности их ксерить", — вспоминает Захарова.

По информации начальника управления по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабинета Министров Элеоноры Агрба, с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года Сбербанк Абхазии провел регистрацию вкладов граждан Абхазии, внесенных в банк до 14 августа 1992 года.

Надежда Захарова
© Sputnik / Томас Тхайцук
Захарова о советских вкладах в Сбербанке: завершим выплаты в 2019 году

"Постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 2010 года устанавливает порядок использования средств, предусмотренных в Республиканском бюджете на соответствующий год на компенсационные выплаты вкладчикам Сберегательного банка, прошедшим регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года", — сказала Агрба.

Поэтапно в течение нескольких лет выплата производилась гражданам с 1930 по 1960 год рождения прошлого века и их наследникам. Каждые последующие годы решением Кабинета Министров устанавливаются категории вкладчиков, которым осуществлялись компенсационные выплаты.

"Выплата идет один к одному к нарицательной стоимости рубля. Что мы видим по книжкам, то мы и выдаем. Потому что не все имеют лицевые счета. Где есть лицевые счета, мы пересматриваем. Там могут быть проценты, может быть компенсация, была же компенсация довоенная. В основном смотрим сумму индексации, последнюю операцию перед войной.  Если бы не было войны, мы бы получали стопроцентную компенсацию", — объяснила специалист-ревизор Захарова. 

В связи с многочисленными обращениями граждан Абхазии, не успевшими зарегистрировать вклады в установленные сроки, постановлением Кабмина от 11 сентября 2012 года было принято решение о проведении с 1 октября по 31 декабря 2012 года дополнительной регистрации вкладов. По итогам которой регистрацию прошли 2 599 человек, сумма выплат им —28 131 931 рубль.

Сейчас выдача компенсаций проводится по чекам, которые были зарегистрированы в 2003 году людям до 1970 года рождения. По словам специалиста, если люди до 1970 года рождения не получили выплату, им обязательно нужно пройти регистрацию в местных администрациях и подать заявление о том, что у них есть чеки. 

"Но на следующий год будет выплата уже до 1990 года рождения включительно по чекам или по книжкам, которые были зарегистрированы в 2003 году. В 2003 году выдавались чеки. Чтобы не путали люди, потому что если скажешь только регистрация, они приносят и книжки.  Все книжки несут, несут. Поэтому только по чекам", — сказала Захарова.

Сотрудница Сбербанка Абхазии объяснила условия получения компенсаций.

"Люди, которые попали в протокол, их обзванивают, приглашают в Сбербанки. Во всех районах Абхазии идет выдача компенсаций в Сбербанках. Иметь при себе документы, подтверждающие, что они имеют право получить выплату, зарегистрированные чеки. Самое главное — пройти регистрацию, чтобы получить вовремя компенсацию. Прийти в администрацию, принести чек и сказать, что хочет получить выплату, подать заявление. Тогда дается ход этому чеку. Заявление попадает в Кабинет Министров, потом ко мне. Я вытаскиваю документы на комиссию и уже составляется протокол", — пояснила Надежда Захарова.

Статистика выплат

До конца декабря 2017 года планируется выплатить компенсации 471 держателю "советских" банковских вкладов на общую сумму 5 280 794 рубля, сообщила Sputnik начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам Аппарата Кабинета Министров Элеонора Агрба.

По состоянию на 1 ноября 2017 года компенсационные выплаты осуществлены 1 210 держателям на сумму 14 379 030 рублей.

Она отметила, что в 2018 году будет потрачено 12 миллионов рублей на компенсации гражданам Абхазии, родившимся до 1990 года (из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 год),  наследникам, родившихся до 1990 года, родившимся до 1970 года (из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 октября по 31 декабря 2012 года),  родившимся до 1960 и наследникам, родившихся до 1990 года (из числа прошедших регистрацию вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 год). 

Агрба сообщила, что по результатам последней регистрации вкладов с 6 апреля по 29 мая 2015 года  в республике числится  1 651 держатель, а  сумма компенсаций составляет 21 393 009 рублей.

Всего с 2011 года по 2017 год из средств Республиканского бюджета по "советским" вкладам   было выплачено 11 526 гражданам Абхазии компенсаций на 155 983 442 рубля.




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