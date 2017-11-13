Выбить зубилом историю: откуда грузинские буквы на Беслетском мосту

О том, как появились на Беслетском мосту грузинские буквы во время реставрации в 1935 году и как грузинские ученые искажали топонимику Абхазии, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Беслетский арочный мост построен в XI-XII веках. Это единственное сооружение в Абхазии подобного типа, сохранившееся до наших дней. Состоит из каменной однопролетной арки, длиной в 13 метров. Свод выложен из цельных плит известняка.

Фото правды

О попытках фальсификации истории Абхазии грузинскими учеными написано и сказано очень много. Начиная с теории Павла Ингороквы, утверждавшего, что грузины — коренной народ Абхазии, а абхазы поселились на побережье Черного моря намного позже. Многие помнят о том, как абхазские топонимы переписывались на грузинский лад.

В этом смысле показателен еще один исторический факт. Известный общественный деятель и блогер Рисмаг Аджинджал опубликовал архивное фото работ по реконструкции знаменитого Беслетского моста в 1935 году.

"На этом фото видно, что до проведения реконструкции моста грузинскими учеными на нем нет и не было никаких надписей на грузинском языке. Эта фотография является ярким примером того, как по всей остальной Абхазии были сфальсифицированы лапидарные надписи на грузинском языке", — говорит Аджинджал.

По его словам, таким образом грузины пытались придать Беслетскому мосту якобы грузинские корни.

"С подобной грубой фальсификацией Абхазия сталкивалась повсеместно в те времена, главной целью этого процесса, как известно, была попытка стереть абхазскую культуру", — отмечает блогер.

"Царская" фальсификация

Отец Рисмага Аджинджал, известный абхазский историк Ермолай Аджинджал, изучал и отразил в своих работах в том числе и историю Беслетского моста. По его словам, грузинских надписей на мосту никогда не было и быть не могло, так как к его строительству грузины не могли иметь отношения. Ученый подчеркивает, что подобные надписи не встречаются нигде, кроме как на Беслетском мосту, которому много столетий, а нанесены они были не так давно.

"Дошло до того, что до войны Беслетский мост грузины стали называть "Мостом царицы Тамары", они и не думали считаться с коренным абхазским народом. Их главной целью было нас задавить всеми способами", — вспоминает историк.

Все грузинские ученые, историки, лингвисты и другие сделали все для того, чтобы испортить отношения с абхазами, уверен Аджинджал.

"Стереть в истории абхазские следы – вот к чему стремились грузинские ученые. Они стали нас сравнивать с мингрелами, кахетинцами и другими, всячески пытаясь принизить нашу культуру, историю и все, что с нами связано. Безусловно, такая политика Грузии ничем хорошим для них закончиться не могла", — подчеркнул ученый.

Ермолай Аджинджал рассказал, что общался с людьми, жившими неподалеку от Беслетского моста. По их свидетельствам, грузинские ученые при реконструкции исторического объекта зубилом выбивали грузинские надписи.

Беслетский мост расположен неподалеку от Ореховой рощи, получившей свое название благодаря произрастающим там многочисленным деревьям грецкого ореха. Близость горного ущелья, красота природы, прохладная свежесть и влажность, исходящая от горной речки, делают это место оазисом красоты и гармонии, особенно в жаркую погоду. Руины находящегося здесь древнего храма придают местечку оттенок таинственности.