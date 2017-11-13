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Акция Урок добра в 10 школе в Сухуме

Добрые школьники: в Абхазии прошли "Уроки Добра"

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Четвертый год во Всемирный день доброты по инициативе культурно-благотворительного фонда "Ашана" в школах Абхазии проходят "Уроки Добра".

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Вещи, школьные принадлежности в подарок подопечным "Киараза" и деньги в копилку "Ашаны" – вот так творили добро учащиеся сухумской Горской школы № 10 во Всемирный день доброты.

"Урок Добра" школьникам преподала волонтер "Ашаны" Адица Цикутания.

"Наверное, кто-то из вас кормил бездомную собаку, участвовали в уборке прилегающей к школе территории. И, конечно же, вы отправляли SMS со словом "Добро", а в ответ получали "Спасибо за ваше милосердие". Каждый из вас может творить добро. Я читала на сайте Sputnik Абхазия о вашей акции на первое сентября, когда вместо десятка букетов учительнице, собранные деньги перечислили в фонд "Ашана" в помощь тяжелобольным детям. Это очень добрый поступок", — отметила волонтер.

Волонтер призналась, что, не задумываясь, приняла предложение от руководителя фонда "Ашана" Мактины Джинджолия.

"Если мои слова кого-то заставят задуматься, значит, цель достигнута", — сказала она.

Школьницы Анна Голандзия и Ева Багателия считают, что "Урок Добра" мотивирует делать добрые дела.

Научить добру: организаторы раскрыли в Sputnik детали акции Урок добра
© Sputnik. Томас Тхайцук, Амра Амичба
Научить добру: организаторы раскрыли в Sputnik детали акции "Урок добра"

"Ты открываешься и не стесняешься делать добро. Поступаешь так, зная, что твоя помощь нужна человеку", — уверена Анна Голандзия.

По словам классной руководительницы Марины Сичинава, ученики 4 "Г" класса принесли одежду для нуждающихся. А мама шестиклассника Самира Гуния передала с сыном комплекты школьных принадлежностей, которые он помогал ей выбирать, так как лучше знает, что понадобится сверстникам в учебе.

Директор Горской школы № 10 Аида Кварчелия отметила, что традиция добрых поступков заложена в морально-этическом кодексе абхазов "Апсуара".

"В Абхазии помогают друг другу не только во Всемирный день доброты. Помогают близкому, соседу, друзьям не один день в году", — заметила Кварчелия.

Фонд "Ашана" занимается в Абхазии спасением тяжелобольных детей, а также реализацией социальных программ, направленных на оздоровление нации, духовное и нравственное развитие молодого поколения.

Работа фонда началась в 2011 году по шести программам помощи, а сегодня "Ашана" помогает отправлять детей на лечение в лучшие клиники России и дальнего зарубежья.

Благотворительная общественная организация "Киараз" была учреждена в апреле 2015 года. Деятельность фонда началась с акций по сбору вещей для малоимущих семей. Представители фонда проводят культурные мероприятия для детей из сел, привозят в театры и показывают достопримечательности страны, ищут работу для подопечных. За год "Киараз" помог примерно двумстам семьям.




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