13 ноября 1992 года: обращение к президенту Чечни

Из обращения к президенту Чеченской республики председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба: "Уже три месяца абхазский народ ведет тяжелую борьбу с агрессией Республики Грузия, пытающейся уничтожить нашу государственность, культуру, самосознание. В этот час тяжелых исторических испытаний мы высоко ценим поддержку, оказанную нам чеченским народом, руководством республики и лично вами. Мы уверены, что традиционная дружба между Чечней и Абхазией, чеченским и абхазским народами во веки останется нерушимой".

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