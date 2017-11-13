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13 ноября 1992 года: обращение к президенту Чечни

© Фото: из архива Музея Боевой Славы
В Абхазии
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из обращения к президенту Чеченской республики председателя Верховного Совета Республики Абхазия Владислава Ардзинба: "Уже три месяца абхазский народ ведет тяжелую борьбу с агрессией Республики Грузия, пытающейся уничтожить нашу государственность, культуру, самосознание. В этот час тяжелых исторических испытаний мы высоко ценим поддержку, оказанную нам чеченским народом, руководством республики и лично вами. Мы уверены, что традиционная дружба между Чечней и Абхазией, чеченским и абхазским народами во веки останется нерушимой".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.




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