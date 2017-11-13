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Встреча президента Абхазии Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака

Вечер с Бароном: прогулка для президента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Республики Науру Барон Вака впервые посетил Абхазию, провел ряд официальных встреч и прогулялся по набережной Сухума. О том, какой глава дружественной страны увидел столицу республики и как приняли президента местные жители, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

О погоде и спорте

Прогулка по набережной Махаджиров в Сухуме для главы Республики Науру Барона Ваки началась от Администрации президента Абхазии, где у него поздним воскресным вечером закончилась встреча с абхазским коллегой Раулем Хаджимба. Компанию Ваке составил министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. Направились к знаменитой Брехаловке.

По дороге говорили о климате двух стран, о политике и спорте. Казалось бы, классическая расслабленная светская беседа в конце трудного дня, но не совсем. Президент Науру поинтересовался, могут ли абхазские спортсмены участвовать в мировых чемпионатах и соревнованиях. Кове ответил, что абхазские спортсмены могут выступать под своим флагом только в России или же под российским флагом в других странах мира.

Официальная встреча и неформальная прогулка: Барон Вака провел день в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава
Официальная встреча и неформальная прогулка: Барон Вака провел день в Абхазии

"Это хорошо, что в России есть такая возможность. Однако, возвращаясь к принципу ООН включить всех в мировые процессы, они хотят, чтобы никто не оставался за пределами возможностей, которые предоставляются странам мира", — отметил Вака.

Министр иностранных дел Абхазии с сожалением возразил, что республика пока наблюдает прямо противоположную тенденцию по отношению к себе.

Неспешным шагом они подошли к Брехаловке. Знаменитая кофейня была на замке, но в столь позднее время в сквере несли "вахту" местные старожилы, сражаясь в домино.

Поздний гость

Даур Кове подвел гостя к компании игроков и представил общественности Брехаловки. Сухумчане не ожидали такого поворота и удивленно поприветствовали главу дружественного государства.

"Ох! Очень приятно вас видеть. Такие гости и в такое позднее время…Спасибо, что приехали", — сказал один из любителей домино, а его товарищ добавил, что жители Науру абхазам братья и друзья.

Барон Вака поблагодарил за столь искренний вечерний прием и поинтересовался численностью населения Абхазии, видимо, чтобы на всякий случай уточнить количество друзей и братьев. Министр Кове со скромной гордостью огласил — около 250 тысяч.

"Численность моей страны только 10 тысяч человек, а у вас 250 тысяч. Мы очень маленькая страна", — признал президент Науру. И всем на тот момент показалось, что высокому гостю стало немного грустно.

Встреча президента Абхазии Хаджимба с президентом Науру Бароном Вака
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Публика поспешила утешить гостя, сказав, что количество не имеет значения, важно качество. Ваке пришлось это по душе, что он и подтвердил громким смехом. Пообещал поддерживать Абхазию во всем и продолжил путь с министром дальше.

Прекрасный Сухум

Прогулка выдалась недолгой, впрочем, как и само пребывание делегации Науру в Абхазии. В завершение легкой прогулки Барон Вака поделился с журналистами своими первыми впечатлениями. Назвал Сухум прекрасным.

"Он прекрасен. Здесь хорошие люди и место очень правильное. Мне кажется, что все сердца здесь едины и  люди сплочены. Мы приехали для того, чтобы встретиться с правительством и продемонстрировать нашу поддержку Абхазии", — заявил Вака.

Гость признался, что в его стране очень любят тяжелую атлетику и пауэр-лифтинг. Похвастался, что в Науру есть люди, которые побили мировые рекорды.

"Надо их сюда привезти и устроить соревнования", — то ли предложил, то ли уже принял решение президент.

Барон Вака сообщил, что у Абхазии и Науру есть определенные совместные планы в экономике, и он рассчитывает на тесное сотрудничество.




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