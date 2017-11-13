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Собранные пакеты с вещами

"Тепло сердца": "Киараз" начал принимать зимнюю одежду для нуждающихся

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (22)
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Благотворительная общественная организация "Киараз" была учреждена в апреле 2015 года, ее деятельность началась с акции по сбору вещей для малоимущих семей.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Согреть теплом в прямом и переносном смысле, собрав для малоимущих семей Абхазии зимние вещи, — цель акции "Тепло сердца", сказала в интервью радио Sputnik Абхазия исполнительный директор БОО "Киараз" Камма Гопия.

"Один из первых наших проектов – это социальный магазин. Где нуждающиеся в одежде могут прийти и получить ее в нашем офисе. У нас при офисе открыт пункт сбора и выдачи одежды. И каждую пятницу люди, у которых есть потребность получить одежду, приезжают и забирают ее. И вот акция "Тепло сердца" — одна из наших первых и традиционных акций, которые мы реализуем обычно перед зимой. В конце последнего месяца осени к Всемирному дню доброты", — сказала Гопия.

Акция "Тепло сердца" продолжается от 10 до 20 дней. В рамках этих дней любой желающий может пожертвовать новые вещи или бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии.

Камма Гопия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гопия об акции "Тепло сердца": дети делились добротой и теплой одеждой

"На протяжении двадцати дней наши волонтеры приезжают по адресам, по заявкам и забирают. Мы сортируем одежду и отдаем тем, кому она нужна", — уточнила Камма Гопия.

Во Всемирный день доброты в школах Абхазии прошли "Уроки добра", в рамках которых в школах были установлены ящики или коробки для сбора одежды.

"Ученики принесли одежду. Школьники хотели поделиться теплой одеждой и своей добротой, чтобы нуждающийся человек почувствовал добро. Уже сегодня к нам позвонили из нескольких сухумских школ — школы № 4, 5, 10 заполнили машину настолько, что места не хватало. Люди уже собрали. Хотя думали, что они на протяжении 10 дней будут собирать", — сказала исполнительный директор БОО "Киараз" Камма Гопия.

Благотворительная общественная организация "Киараз" была учреждена в апреле 2015 года. Деятельность фонда началась с акции по сбору вещей для малоимущих семей. Представители фонда проводят культурные мероприятия для детей из сел, привозят в театры и показывают достопримечательности страны, ищут работу для подопечных.

Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (22)



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