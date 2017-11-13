"Бумажное дело": откуда взялись "палки в колесах" туравтобусов Абхазии

Владельцы туристических фирм и водители экскурсионных автобусов Абхазии недовольны и даже собирались на Холодной речке 11 ноября. О том, что же возмутило тружеников туротрасли республики читайте в материале Бадрака Авидзба.

Туристический сезон в Абхазии в этом году буквально лихорадило — то экономика, то происшествия, то погода. Оказывается, что это не весь список "несчастий". 11 ноября на Холодной речке туроператоры и обслуживающие турнаправление водители заявили еще об одной проблеме – "бумажной".

Дело в бумаге

Несколько туристических фирм в Абхазии привозят российских туристов из Краснодарского края и Сочи на автобусах. Для этого они выправляют разрешительные документы, бланки которых ежегодно Управление по транспорту Абхазии получает от Министерства транспорта России. В этом году партия бланков закончилась еще в сентябре. Нет "бумажки" — нет работы.

С этим неразрешимым пока вопросом хорошо знаком владелец турфирмы Форд Чичба — один из инициаторов "турсхода" на Холодной речке в субботу 11 ноября.

Всего же абхазских фирм, обслуживающих иностранных экскурсантов, по словам Чичба, в республике девять.

"Это уже не первая такая ситуация. В прошлом году было то же самое, — говорит он. — К сентябрю этого года бланки закончились, раньше они печатались в большем количестве. В предыдущие годы печаталось до 16-18 тысяч бланков, и к концу года оставалось несколько тысяч лишних".

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Отсутствие таких бумажных разрешений ставит крест на использовании местных автобусов и заставляет фрахтовать российские, что значительно повышает расходы.

"Из-за того, что экскурсионные автобусы не могут выехжать за пределы республики, руководители турфирм вынуждены нанимать автобусы в России, которые довозят отдыхающих до границы, затем туристы пересаживаются на абхазский транспорт и отправляются на экскурсии по стране", — рассказал Чичба.

Форд Чичба подчеркнул, что подобный бизнес, в отличие от курортного туризма, относительно стабилен и работает без привязки к сезону. Желающие побывать в Абхазии с краткосрочной экскурсией всегда есть.

"Правда, что интенсивность перевозок несколько сокращается, но сам поток не заканчивается", — говорит он.

Представитель компании "Апсуа-тур" Астамур Ашуба поддерживает коллегу и подтверждает общую ситуацию. Отсутствие бланков подрывает работу.

"Мы не можем заниматься предпринимательской деятельностью из-за того, что бланки закончились. Мы не можем переезжать государственную границу", — констатирует он.

Фирма, в которой работает Ашуба, занимается трансфером пассажиров в Абхазию от сочинского аэропорта и железнодорожного вокзала в Адлере.

"Мы привозим туристов в места их отдыха и, соответственно, обратно. В субботу мы собрались для того, чтобы обратить внимание на проблему не только Управления по транспорту, но и других государственных органов", — пояснил он свою позицию.

Поиск решения

Как рассказал Форд Чичба, в Управлении по транспорту в понедельник состоялась встреча руководителей ведомства с представителями туристических фирм.

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В Управлении транспорта их заверили, что разрешительные документы поступят в течение недели. Но при этом Чичба уверен, что бланков хватит не на долго, до середины декабря.

Он прогнозирует, что к Новому году поток экскурсантов в Абхазию возрастет, а временная мера не решит проблему. Бизнесмен вспомнил опыт, когда некоторые сопредельные с Россией страны смогли договориться об упразднении разрешительных документов на перевозку через границу, в народе их еще называют "дозволами". В пример он привел Белоруссию, экскурсионные организации которой могут вывозить туристов без этих "бумажек".

"Единственное, обидно, что этот вопрос стал решаемым только после таких акций протеста. Когда сотни туристов за два дня не приехали в Абхазию, тогда это возымело эффект", — признается Чичба.

Организаторы протестной акции на Холодной речке признают, что это был крайний шаг, но иначе их не услышали бы в сухумских кабинетах.

