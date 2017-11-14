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Минсельхоз: в этом году ожидается около 16 тысяч тонн урожая цитрусовых

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба рассказал Sputnik об основных причинах снижения урожая цитрусовых в этом году.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2017 году ожидается собрать около 16 тысяч тонн цитрусовых, сказал корреспонденту Sputnik главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба.

В эту цифру входит урожай как государственных цитрусовых плантаций, которые находятся в аренде, так и урожай частного сектора.

"В прошлом году ожидаемый урожай цитрусовых составлял около 30 тысяч тонн. Однако не факт, что весь ожидаемый урожай будет реализован, так как в прошлом году через таможню прошло 27 тысяч тонн. В период сбора урожая получается какой-то "нестандарт", где-то случаются механические потери", — добавил он.

Он добавил, что последние два-три года наблюдается сокращение урожая.

"В прошлом году были заморозки, в этом году помешали клопы, которые нанесли большой ущерб. В основном в восточной части Абхазии: Галский, Ткуарчалский, Очамчырский, Гулрыпшский районы", — сказал Ачба.

Сбор мандаринов в Абхазии
© Sputnik. Томас Тхайцук
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Что касается снижения урожайности цитрусовых в целом, то Теваз Ачба подчеркнул, что причиной тому старение деревьев и сокращение плодоношения.

"Дело в том, что посадка большинства цитрусовых проводилась еще в советское время, встречаются посадки 50-х, 60-х годов. Деревья биологически устаревают, причем не все производители цитрусовых обеспечивают необходимые агротехнические меры, как это было советское время. Соответственно деревья становятся более поражаемыми, у многих хозяйств деревья болеют", — отметил главный агроном Минсельхоза.

Масштаб посадки новых цитрусовых деревьев вместо старых насаждений меньше необходимого, чтобы возмещать потери урожая, подчеркнул Теваз Ачба.

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