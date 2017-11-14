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Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа

Ударные силы: танкисты ЮВО поразили цели в Гудауте

© Sputnik. Виталий Тимкив
В Абхазии
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Танковое и мотострелковое подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Абхазии, подтвердили почетное наименование "ударных".

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. На полигонах в Гудауте и Майкопе военнослужащие ЮВО продемонстрировали свои навыки в стрельбе из стрелкового оружия, а также вооружения современных бронетранспортеров БТР-82АМ и новейших танков Т-72Б3 сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму
© Sputnik. Илона Хварцкия
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"Для подтверждения наименования "ударных" подразделения соединения в течение трех дней проверялись офицерами комиссии Минобороны России. Подразделения оценивались по более 10 показателям военной службы, в том числе несение службы в нарядах и караулах, соблюдение воинской дисциплины, правовая исполнительность и ведение документации", — говорится в сообщении пресс-службы.

Личный состав ЮВО прошел испытания по основным предметам боевой подготовки. Военнослужащие сдали зачеты по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовкам и вождению боевых машин.

Ранее эти подразделение военной базы были удостоены наименованием "ударное" после положительной сдачи проверочных испытаний по завершению 2016 учебного года.

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