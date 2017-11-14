Ударные силы: танкисты ЮВО поразили цели в Гудауте

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik. На полигонах в Гудауте и Майкопе военнослужащие ЮВО продемонстрировали свои навыки в стрельбе из стрелкового оружия, а также вооружения современных бронетранспортеров БТР-82АМ и новейших танков Т-72Б3 сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"Для подтверждения наименования "ударных" подразделения соединения в течение трех дней проверялись офицерами комиссии Минобороны России. Подразделения оценивались по более 10 показателям военной службы, в том числе несение службы в нарядах и караулах, соблюдение воинской дисциплины, правовая исполнительность и ведение документации", — говорится в сообщении пресс-службы.

Личный состав ЮВО прошел испытания по основным предметам боевой подготовки. Военнослужащие сдали зачеты по тактической, инженерной, медицинской, физической подготовкам и вождению боевых машин.

Ранее эти подразделение военной базы были удостоены наименованием "ударное" после положительной сдачи проверочных испытаний по завершению 2016 учебного года.