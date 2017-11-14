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Врач: число больных сахарным диабетом в Абхазии растет ежегодно

© Sputnik. Виталий Белоусов
В Абхазии
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Во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом врач-эндокринолог Нана Аргун рассказала в интервью радио Sputnik, насколько распространен диабет в Абхазии.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество людей больных сахарным диабетом в Абхазии растет с каждым годом, сказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Нана Аргун.

Врач-эндокринолог Нана Аргун
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"К сожалению, ситуация в Абхазии не отличается от общемировой, сахарный диабет приобретает характер эпидемии. По официальным данным, количество больных сахарным диабетом не соответствует реальной картине, поскольку количество обратившихся за помощью отличается от количества больных, которые есть на самом деле, не все обращаются за помощью", — отмечает Аргун.

Коварство этой болезни заключается в том, что больные не сразу обращаются за медицинской помощью, рассказывает врач.

"Многие приходят к доктору уже с осложнениями, осложнения самые разнообразные, это слепота, потеря чувствительности", — подчеркнула Нана Аргун.

В первую очередь необходимо обратить внимание на появление сухости во рту, снижение массы тела, появление запаха ацетона изо рта. При этих симптомах людям необходимо обращаться в медицинские учреждения, отметила врач-эндокринолог.

"Эти признаки диабета могут проявляться не у всех, в этом заключается коварство этой болезни", — говорит она.

По словам доктора, существуют разновидности сахарного диабета, это диабет первого и второго типа.

"Диабет первого типа — это диабет молодых людей и детей. А диабет второго типа — это диабет взрослых людей, которым 40 и больше лет, хотя есть тенденция к тому, что им стали болеть и более молодые люди", — рассказала врач-эндокринолог.

 

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября – в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.

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