"Школа сахарного диабета": как в Абхазии диагностируют диабет

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. О том, как отмечают этот день в Абхазии, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Sputnik, Бадрак Авидзба.

Уже второй год во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом медицинское управление Министерства внутренних дел Абхазии проводит бесплатную акцию "Школа сахарного диабета. Ранняя диагностика и лечение сахарного диабета".

На обследование

Несмотря на утренний час, люди стали собираться к медицинскому управлению МВД для того, чтобы впервые проверить уровень сахара в крови. Некоторые уже много лет наблюдаются у врачей, принимают необходимые лекарства, они пришли для того, чтобы в очередной раз провериться.

© Sputnik. Виталий Белоусов Врач: число больных сахарным диабетом в Абхазии растет ежегодно

"У меня сахарный диабет есть уже давно, но сахар в крови находится на нормальном уровне, так как я строго следую всем предписаниям врачей. Ни грамма сахара я не употребляю в пищу, также нельзя есть жареное, копченое и так далее, список ограничений большой, главное придерживаться его", — сказала Ламара Габния.

По ее словам, больные сахарным диабетом должны не только придерживаться ограничений в пище, но и периодически проверять уровень сахара в крови. Если соблюдать все рекомендации, то болезнь не будет доставлять особенных хлопот, уверена она.

Начальник медицинского управления МВД Русудан Габлая говорит, что люди, больные сахарным диабетом, осознают риски для своего здоровья и обращаются к врачам.

"Эта акция у нас проводится уже второй год в этот день. Люди осознают, насколько важна эта проблема, во второй час работы к нам уже 18 человек пришли. День только начался, ожидаем еще больше людей", — отметила она.

Вместе с этим Русудан Габлая отмечает ежегодный рост количества больных сахарным диабетом.

"Статистика говорит о том, что за 2016 год по Абхазии зарегистрировано чуть больше трех тысяч человек, из них около 1800 человек находятся на инсулиновой терапии. Пугает только тот факт, что эта болезнь протекает очень скрыто, не все понимают, что у них это заболевание", — подчеркнула врач.

© AFP/ NOAH SEELAM Бесплатное обследование на наличие диабета провели в поликлинике МВД

Многие не обращают внимания на такие характерные симптомы сахарного диабета, как сухость во рту, слабость.

"Порой они обращаются к нам уже с осложнениями, поэтому мы стараемся проводить эти акции почаще. Для любого заболевания лучше провести профилактику, чем лечить осложнения", — пояснила медик.

Начальник медицинского управления МВД рассказала, что для людей, которые приходят на обследование, заводят индивидуальные карты пациентов, в которых указано, какие необходимые обследования они должны пройти.

"Первоначально пациент заходит в регистратуру, получает свою индивидуальную карту, необходимое условие – явка натощак. Мы определяем глюкометром уровень сахара в крови, дальше пациенты выполняют те рекомендации, которые мы им даем", — говорит она.

Три новых случая

По словам Русудан Габлая, во время бесплатной акции "Школа сахарного диабета" было выявлено три новых случая заболевания.

"Это люди, которые впервые решили обследоваться, у них был выявлен сахарный диабет", — уточнила она.

Врачи, помимо определения уровня глюкозы в крови, еще проводят и функциональную диагностику: электрокардиограмму, УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. В этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.