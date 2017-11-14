Американские горки "Кунаков": Сухум примет кинофестиваль

Пресс-конференция, посвященная предстоящему XI Северокавказскому открытому фестивалю кино и телевидения "Кунаки", который пройдет в Сухуме с 15 по 20 ноября, состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 14 ноября.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Амра Амичба. Амбициозная задача фестиваля "Кунаки" — создать через документалистику образ Кавказского региона, заявила на пресс-конференции президент международного кинофестиваля Сулиета Кусова-Чухо.

© Фото: Томас Тхайцук День абхазского кино пройдет в рамках фестиваля "Кунаки"

"В рамках фестиваля пройдет форум "Кавказ на перекрестке глобализации", где мы попытаемся очертить наш маршрут в глобальный мир традиционных кавказских культур и попытаемся понять роль Абхазии в этом. Мы рассматриваем Абхазию как плацдарм — дискуссионный, аналитический, диалоговый", — сказала она.

Директор кинофестиваля "Кунаки" Ильяс Богатырев рассказал, что из 247 заявок в этом году в конкурсную программу фестиваля отобрана 51 картина в трех номинациях: полнометражные документальные фильмы, короткометражные документальные фильмы и телевизионные фильмы (программы).

"На полтора десятка меньше в этом году. Объясняется небольшим уменьшением объемов производства фильмов. И не только в России. Это тенденция последних лет во многих странах, — заметил Богатырев. – Контраст не только географический, но и по форме и содержанию представленных фильмов. По темпоритму, по тому, какие темы поднимаются. Удивительные фильмы, которые помогают нам расширить наше представление. Буквально за пару часов посмотреть эти картины и оценить, насколько по-разному режиссеры преподносят одну и ту же тему. Эти темы для зрителей могут быть совершенно неожиданными. Подход к раскрытию героев тоже необычный. Я бы хотел отметить работы киргизского режиссера и режиссера из Эстонии, который снимал фильм в Чечне. Удивительно поразительная стилистика, когда размеренный прибалтийский ритм снимает экспрессивную кавказскую чеченскую динамику. Есть также часовой фильм о Великой Отечественной войне, который построен на военной немецкой хронике. Есть возможность увидеть войну с той стороны".

Богатырев пригласил абхазскую аудиторию на просмотры фестивальных фильмов, каждый день с 15 ноября с 10 до 14 часов, и с 16 часов до 20 часов.

"Расписание было составлено таким образом, чтобы зритель почувствовал себя как на "американских горках", настолько разные эмоции вызывают картины", — отметил он.

По мнению Богатырева, фестиваль – не только возможность посмотреть, что и как снимают, но и пообщаться с авторами и заложить основу новым творческим контактам.

"Из этих контактов рождается новая идея и новые представления о том, какое кино можно снимать. Многие недооценивают, насколько важна такая площадка", — сказал директор фестиваля.

Член жюри кинофестиваля "Кунаки", режиссер, художественный директор киностудии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотия, назвал фестиваль ежегодной отдушиной.

"Мы обогащаемся, что-то новое видим. А так, варимся в собственном соку", — заметил Аблотия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Режиссер Вячеслав Аблотия: сначала снимаю фильмы в голове

На пресс-конференции отмечалось, что на фестивале представлено очень мало абхазских работ, при том, что молодых режиссеров в республике много.

"Нужно поддерживать молодое абхазское кино, — подчеркнула Сулиета Кусова-Чухо. – В Абхазии есть ростки молодого кино. Должна быть структура государственная, то ли при Министерстве культуры, то ли как авторское кино при телевидении, которая бы курировала молодое абхазское кино. Молодым режиссерам не нужно уезжать. Как только молодые режиссеры теряют корневую систему – это уже не режиссер. Бережно нужно сохранить, уже есть пул молодых кинематографистов в Абхазии".

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" пройдет в Сухуме с 15 по 20 ноября.

Информационным партнером кинофестиваля "Кунаки" выступает информагентство и радио Sputnik Абхазия.