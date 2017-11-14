"Призрак" коммунизма: недостроенное "наследство" в Гудауте

Более 30 лет в самом центре Гудауты стоит недостроенное четырехэтажное здание, о предназначении которого, как выяснилось, известно далеко не всем. Что все-таки советские власти планировали возвести, что о каменном "гиганте" думают горожане и как распорядиться "наследием", читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

Бадри Есиава, Sputnik.

"Сталина" утопили

В самом центре Гудауты, напротив знаменитых городских курантов, уныло стоит "древний" недострой. Здесь, по советскому замыслу, должен был сидеть аппарат райкома партии. Строительство началось 1980-е годы, но вскоре СССР развалился, и было уже не до новенького райкома.

© Sputnik. Томас Тхайцук Вокруг Гагры

Председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе хорошо помнит не только, как началась последняя стройка уходящей эпохи, но и то, что было раньше на этом месте.

"В те годы началось строительство двух одинаковых зданий райкомов партии — в Гудауте и в Очамчыре. В Очамчыре, где сейчас расположена администрация города и различные госструктуры, успели завершить работы, а у нас нет. До стройки на этом месте был сквер", — вспоминает Чакветадзе.

Сквер, по словам старожила, был не очень большой и не очень богатый, но там стоял внушительных размеров памятник Сталину. Возможно, предположил Чакветадзе, самый большой во всей Абхазии. После развенчания культа личности с изваянием расправились весьма радикальным образом.

"Хорошо помню, как ночью пригнали подъемный кран и памятник погрузили в бортовую машину. Затем его повезли к пристани, где ждал катер, и отплыли в глубь моря. Там и утопили памятник Сталину", — рассказал гудаутский старейшина.

Чакветадзе уверен, что это здание когда-нибудь достроят, но его огорчает, что вокруг несостоявшегося райкома вырастают другие объекты — коммерческие. По мнению старейшины, если завершить то, что задумали советские архитекторы, жителям района не придется носиться по всему городу для решения своих вопросов – в одном месте могли бы разместиться практически все местные госслужбы и ведомства.

Ломать не строить

Горожане уже настолько привыкли к долгострою, что практически не замечают его. А некоторые даже считают, что оно вписывается в окружающую среду. Проходивший мимо молодой парень честно признался, что никогда раньше не задумывался о его предназначении.

"Не думал, если честно, об этом, но мне кажется, что оно красивое и его можно не ремонтировать", — неожиданно заявил он.

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Другим гудаутцам оно почему-то напоминает о войне, хотя и не пострадало во время боевых действий.

"Когда я смотрю на него, вспоминаю войну и Совмин в Сухуме. Конечно, было бы хорошо, если бы достроили. Может быть, из этого здания получился бы хороший музей", — считает местный житель Арсоу Агумава.

Знал, но забыл, что это за здание, сказал еще один респондент Эснат, внимательно разглядывая его фасад. Он долго не мог определиться, что бы хотел видеть на этом месте. То ли гостиницу, то ли достроить, как задумывалось, или же вообще оставить в таком виде как часть истории.

Среди опрошенных были и те, кто ничего не испытывает при виде "райкома".

Представители старшего поколения оказались более прагматичными и конструктивными. Директор Гудаутского музея имени Сергея Дбар Батал Гунба думает, что здание еще можно восстановить, но на это нужны большие деньги, которых у государства пока нет.

"Мне кажется, что государство само не потянет такой объем работы и, вероятно, к этому нужно привлечь инвесторов. Может, кто-то захочет сделать из него гостинцу. Многие говорят о том, что его вообще нужно снести и снова обустроить там парк. Лично я всегда против разрушения чего-либо, если это возможно восстановить", — заявил Гунба.

Работники канцелярского магазина, который расположен прямо напротив бетонного "монстра", говорят, что им каждый день приходится смотреть на здание, и вид их угнетает.

"Там такой шикарный был сквер, а в итоге все изуродовали. Каждый день смотрим на него, и это совсем не веселит. Одна моя коллега постоянно возмущается и говорит, что ненавидит это здание, а я ей говорю, чтобы не обращала внимания, потому что оно так и будет стоять", — сетует продавец Римма.

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Она добавила, что многие туристы заходят к ним в магазин и спрашивают об этом здании. Каждому приходится объяснять, что в Абхазии была война и именно по этой причине его не успели построить. Вдруг к беседе подключился мужчина в военной форме.

"Я перевелся сюда служить в прошлом году. Поехал как-то в Сухум и столько разбитых зданий по дороге увидел. Это меня удивило. Я спросил, что случилось, почему столько разрушенных построек. Мне ответили, что здесь была война, но ведь это было больше 20 лет назад", — высказал он свое мнение, на что получил краткую лекцию от продавщиц о том, что, помимо войны, республика долгие годы находилась в блокаде.

Эка Абгаджава, которая возвращалась домой из школы с дочерью Мэри, никак не могла определиться с тем, что можно сделать из несостоявшегося райкома. По ее мнению, это здание — яркое подтверждение тяжелой экономической ситуации в стране.

"Сложно сказать. Может администрацию сюда перевести? Хотя, администрация – это скучно. А, может, красивый парк? Я помню, он здесь был, а рядом был магазин музыкальных инструментов", — пока мама перебирала варианты, в разговор вмешалась Мэри и предложила открыть здесь детский развлекательный центр. Мама согласилась. Устами младенца глаголила истина.

КПЗ для коров

Гудаута, как и многие города Абхазии, страдает от вольно разгуливающего крупного рогатого скота. Буренки ходят повсюду, топчут и объедают газоны и клумбы, не говоря уже о том, что оставляют, мягко говоря, последствия трапезы.

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Администрация района начала борьбу с "вольницей". Обнаруженный в черте города скот отлавливали сотрудники коммунальных служб и "водворяли" в помещение на первом этаже "райкома", превратив его в "коровник временного содержания". Владельцы скотины прибегали на следующий же день и под обещание держать подопечных "в узде" уводили их домой.

"Скотины на улицах города, слава богу, стало меньше. Люди перестали их держать в черте города. Поэтому уже нет необходимости использовать помещение в этом здании для таких целей. То, что коров и лошадей стало меньше, видно даже по тому, как растет в городе трава. Раньше нам не нужны были косильщики лужаек", — с улыбкой вспоминает замглавы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария.

Чиновник уверен, что недостроенное здание в центре города подлежит восстановлению. Фундамент еще крепкий, выстроен колоннами, крыша годится, но ее нужно переделать.

"На мой взгляд, гостиница в этом месте не впишется. Было бы идеально, если туда поместили все государственные учреждения, включая администрацию, но в таком случае, затраты должно будет взять на себя государство. Таких денег у нас нет", — с сожалением отметил Дзидзария.

Единственный выход — инвестиции. По словам замглавы района, некоторые состоятельные бизнесмены периодически интересуются этим объектом, но дальше разговоров дело не идет.

Дзидзария затруднился назвать сумму восстановительных работ – оценка не проводилась, но, подчеркнул он, если будут реально заинтересованные люди, администрация города готова предложить выгодную сделку и, конечно, не в ущерб государству.