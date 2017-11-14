Дебютная премьера: "Пастух и кот" в Абхазском драмтеатре

Сария Кварацхелия, Sputnik.

В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба отгремела премьера детского спектакля "Пастух и кот". Название спектакля менялось в ходе репетиции. Сначала было "Тот, кто съел великана".

"Мы решили поменять название, так как в переводе на русский "Адау дызфаз ацгәы" получается неблагозвучно. Пока мы решили остановиться на названии "Пастух и кот", — пояснил режиссер постановки Алхас Шамба.

Около трех месяцев труппа театра готовилась к выходу перед юным зрителем. В премьерном спектакле Абхазского драмтеатра в основном сыграли молодые актеры, которые этим летом завершили свое обучение в Питере и вернулись в Абхазию. Как ранее рассказал режиссер, "Пастух и кот" – первый проект, осуществляемый вместе с ними.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль - Пастух и кот

На детскую премьеру по традиции руководство театра пригласило учеников Сухумского лицея-интерната. Перед началом спектакля администратор Сусанна Кварчия кратко проинструктировала юных театралов, как нужно себя вести во время спектакля.

"Каждый раз на премьерный показ детских спектаклей мы приглашаем детей-воспитанников Сухумского лицея-интерната. Спектакль для них совершенно бесплатный. Это такая традиция театра", — поясняет администратор.

Абхазская пастораль

Спектакль "Пастух и кот" начинается с народной пастушеской песни. Кстати говоря, музыка сопровождает спектакль до самого конца, прерывается лишь в отдельных перипетиях, которые кардинально меняют жизнь главных героев – пастуха Дамея (Саид Лазба) и принцессы (Эсма Квициния).

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль - Пастух и кот

Поднимается занавес, на сцене минималистичные декорации, которые достаточно точно передают дух сельской местности: стог сена посередине сцены и на заднике, на проекторе, картинка, изображающая поля. Декорации передвижные. В ходе спектакля они будут меняться.

В основе спектакля лежит жанр сказки. Наряду с обычными людьми на сцене также появляются разговаривающий кот и великан, который способен превращаться то в дракона, то в мышь. Подобные метаморфозы воспринимаются юными зрителями позитивно. Хоть и центральные персонажи – пастух и принцесса, но детей всех затмил умный кот, который принимает все важные решения в спектакле.

Сюжет спектакля классический для сказки: пастух влюбляется в принцессу, но из-за социального неравенства он не решается признаться в своих чувствах, сталкивается с непреодолимой, на первый взгляд, преградой в лице великана, но ему помогает сообразительный кот, великан умирает не без помощи кота, пастух и принцесса заключают мезальянс. В общем, хеппи-энд.

Удачный дебют

По мнению зрителей, у молодых актеров Абхазского драматического театра выдалась удачная премьера.

"Мне очень понравилась игра актеров. В основном, хоть все и молодые, и выступали впервые, но у них все получилось хорошо. Особо хочется отметить игру девушки, которая сыграла кота. Я думаю, быть человеком и играть животного стоит больших усилий", – сказала Марина.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль - Пастух и кот

Сами же актеры после премьерной постановки с широкой улыбкой принимают поздравления от зрителей.

"Я не впервые сталкивалась с такой ролью. Когда я училась в Санкт-Петербурге, неоднократно играла животных. В роли кота выступаю во второй раз. Сложно было играть, потому что нужно перевоплотиться в животного. Но, если полностью принять роль, узнать свой персонаж глубже, познакомиться с характерными повадками, в данном случае котов, то в принципе несложно", — признается молодая актриса Лана Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль - Пастух и кот

По ее мнению, сложно не столько исполнять свою роль, сколько удержать внимание юного зрителя.

"Но, я думаю, что мы справились. Дети смеялись. Когда я слышала этот смех, мне очень хотелось сыграть еще лучше. Отдельно хочу поблагодарить труппу Абхазского театра, которая так тепло нас приняла и которая поддерживала нас во всем", — прокомментировала Джопуа.

Премьера детского спектакля "Пастух и кот" состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 14 ноября. Можно сказать, что у спектакля "второе пришествие" на эту сцену. Впервые "Пастух и кот" ставили в 2002 году.