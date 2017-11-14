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Расида Лакоба

Расида Лакоба стала "дизайнером года" по версии журнала Glamour

dni.ru
В Абхазии
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Голосование проходило на сайте журнала Glamour, итоги стали известны вечером 13 ноября.

СУХУМ, 14 ноя – Sputnik, Амра Амичба. "Дизайнером года" по версии модного журнала Glamour стала дизайнер из Абхазии Расида Лакоба. Об этом сказала победительница в интервью радио Sputnik Абхазия.

"Это было волнительно и желанно. На самом деле, я не могу сказать, какие именно это эмоции, потому что очень переживала. Мы очень рады этому, давно ждали. Это результат большого труда всей нашей команды", — сказала Лакоба.

Расида Лакоба – директор мастерской вечернего платья Rasario.

"Нас человек сорок в команде. Дизайнерский отдел, административный, все наши портные, конструкторы, которые изо дня в день делают прекрасные платья Rasario. Каждый год мы по плану делаем четыре коллекции. И в данный момент мы занимаемся разработкой коллекции осень-зима 2018 года", — отметила дизайнер.

По ее словам, бренд не производит повседневных вещей.

"Это вечерние и коктейльные платья. Мы разными вещами вдохновляемся. В этот раз скорее всего это будет индийская тематика, но в стиле Rasario", — сказала Расида Лакоба.

Дизайнер призналась, что в 2018 году планирует провести показ мод бренда Rasario в Абхазии.

В 2017 году многие голливудские звезды приобрели платья дизайнера Расиды Лакоба —  Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Алессандра Амбросио. Победительница проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба также блистала в платье от бренда Rasario на финале конкурса в Кремле.

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Антон Девяткин
Сиять в Кремле: Rasario снимает мерки для платья Леры Адлейба к финалу "Ты супер!"

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