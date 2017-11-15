Конкурс приватизации: кому в Абхазии достанется госнедвижимость

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации впервые проведет конкурс по продаже объектов республиканской собственности в рамках нового закона "О приватизации республиканской и муниципальной собственности".

Кто может претендовать на покупку недвижимости, какие объекты выставляются на первый конкурс, о сроках подачи заявок и формах приватизации объектов госсобственности в республике рассказал заместитель председателя Госкомимущества Абхазии Михаил Ладария.

Амра Амичба, Sputnik.

Комиссия по приватизации объектов республиканской собственности при Госкомимуществе Республики Абхазия объявила конкурс по продаже в частную собственность трех объектов республиканской собственности: магазина №1 в Сухуме, цеха хлебобулочных изделий в Гудауте и части Сухумской кондитерской фабрики.

"Новое начинание для нас – конкурс. Прямая продажа отменена, так было в старом законе. Сейчас два вида продажи: конкурс и аукцион. Аукцион мы не можем провести, так как в Абхазии нет аукциониста, и вообще, это пагубное дело для республики. Представляете, что такое аукцион – выставляется цена "три рубля", пришел любой человек, сказал "пять рублей" — наш человек проиграл, иностранец выиграл. В конкурсе хоть есть условия, есть стартовая цена, которая объявлена", — считает зампред Госкомимущества Михаил Ладария.

Право приобретения республиканской собственности принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену, при условии выполнения покупателем ряда условий.

"Основной критерий победителя — это цена, — объяснил Ладария. — Сейчас три объекта выставляем, посмотрим, какая активность будет".

Условия конкурса — сохранение установленного числа рабочих мест, переподготовка сотрудников, повышение их квалификации; ограничение на изменение профиля предприятия или объектов социально-культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения; проведение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия.

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Как рассказал зампредседателя Госкомимущества, в старом законе о приватизации перечислялось, что можно приватизировать: объекты торговли, общепита, бытового обслуживания, объекты незавершенного строительства и разрушенные в результате войны.

"Тогда было указано то, что можно. А новый закон говорит, можно все, кроме перечисленного в нем. Сейчас категорий больше – и заводы, и гостиницы, и санатории. Если Кабмин принимает решение, что целесообразно продать, закон не воспрещает. В то же время Кабинет Министров может установить ограничения в отношении приватизации объектов недвижимого имущества. Может как-то регулировать", — отметил Михаил Ладария.

По его словам, в законе указано, что нельзя приватизировать: имущество, находящееся в оперативном управлении силовых структур, вузов, школьных и дошкольных учреждений, объектов культуры, здравоохранения, научных организаций, входящих в Академию наук, железной дороги, автодорог и городских систем.

Любой иностранный гражданин может подать заявку на участие в конкурсе с 8 по 4 декабря. Любое физическое или юридическое лицо может принять участие на приобретение коммерческой недвижимости.

"Это то, что нас и пугает, и настораживает. Потому что мы прекрасно понимаем неравные финансовые возможности наших граждан и какого-нибудь американца, европейца или россиянина. Мы писали поправки к новому закону, чтобы прямую продажу в исключительных случаях применяли. Например, когда есть многолетний арендатор добросовестный, чтобы защитить его права. Индивидуально надо подходить. Лучше продать нашему арендатору, чем придет какой-то иностранец и купит. Хотя в этом тоже ничего страшного нет, — признает Ладария. — Новый закон вообще интересный. Наши специалисты только на первом этапе участвовали, разрабатывали, потом депутаты сами изменили после первого чтения. Очень много с чем мы не согласны, и писали, и замечания делали, но их не учли".

По его словам, начальная цена приватизируемой собственности устанавливается на основании отчета об оценке объекта. Независимые оценочные компании есть в Абхазии.

"И Торгово-промышленная палата имеет, и в Гагре, Сухуме, Гулрыпше есть. К примеру, если собственник выставляемой на продажу недвижимости "Абхазуниверсалторг", оценку объекта заказывают они", — уточнил Ладария.

Кстати, вопрос приватизации муниципальной собственности решается на местном уровне районными собраниями. До вступления в силу нового закона Госкомимущество контролировало судьбу объектов недвижимости в пределах всей страны.

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Закон требует давать объявления о конкурсе в СМИ. Для участия в конкурсе соискатель должен внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены продажи. Если только одно предложение поступило в течение 25 дней, конкурс не состоится, все отменяется, и опять подается объявление в СМИ.

"В запечатанном конверте подается от соискателя его предложение. На конкурсе вскрывают конверты, если есть два предложения. Комиссия назначает день, соискатели приходят или их доверенные лица. Конверт запечатан. При всех вскрываем и зачитываем предложение. Победил тот, чья цена выше. В прессу объявляем, что состоялся конкурс, победил тот-то, договор купли продажи заключается в течение десяти дней, — объяснил процедуру Михаил Ладария. — Есть условия, например, если объект требует ремонта, восстановления, предложение соискателя два года на ремонт, допустим, и предложит цену двести тысяч, другой скажет, я восстановлю за год и цену сто шестьдесят тысяч. Он проиграет, потому что критерием основным является, кто большую стоимость предложит".

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации впервые проведет конкурс по приватизации объектов республиканской собственности по новому закону "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" трех объектов недвижимости. Срок подачи заявок до 4 декабря.