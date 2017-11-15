18:52 15 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Судебный молоток

Конкурс приватизации: кому в Абхазии достанется госнедвижимость

© Depositphotos/ Maxxyustas
В Абхазии
Получить короткую ссылку
37061

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации впервые проведет конкурс по продаже объектов республиканской собственности в рамках нового закона "О приватизации республиканской и муниципальной собственности".

Кто может претендовать на покупку недвижимости, какие объекты выставляются на первый конкурс, о сроках подачи заявок и формах приватизации объектов госсобственности в республике рассказал заместитель председателя Госкомимущества Абхазии Михаил Ладария.

Амра Амичба, Sputnik.

Комиссия по приватизации объектов республиканской собственности при Госкомимуществе Республики Абхазия объявила конкурс по продаже в частную собственность трех объектов республиканской собственности: магазина №1 в Сухуме, цеха хлебобулочных изделий в Гудауте и части Сухумской кондитерской фабрики.

"Новое начинание для нас – конкурс. Прямая продажа отменена, так было в старом законе. Сейчас два вида продажи: конкурс и аукцион. Аукцион мы не можем провести, так как в Абхазии нет аукциониста, и вообще, это пагубное дело для республики. Представляете, что такое аукцион – выставляется цена "три рубля", пришел любой человек, сказал "пять рублей" — наш человек проиграл, иностранец выиграл. В конкурсе хоть есть условия, есть стартовая цена, которая объявлена", — считает зампред Госкомимущества Михаил Ладария.

Право приобретения республиканской собственности принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену, при условии выполнения покупателем ряда условий.

"Основной критерий победителя — это цена, — объяснил Ладария. — Сейчас три объекта выставляем, посмотрим, какая активность будет".

Условия конкурса — сохранение установленного числа рабочих мест, переподготовка сотрудников, повышение их квалификации; ограничение на изменение профиля предприятия или объектов социально-культурного, коммунально-бытового или транспортного обслуживания населения; проведение реставрационных работ в отношении объектов культурного наследия.

Вахтанг Пипия на брифинге по итогам седьмого Абхазо-российского экономического форума
© Sputnik / Томас Тхайцук
Закон приватизации: что предлагает Госкомимущество Абхазии Парламенту

Как рассказал зампредседателя Госкомимущества, в старом законе о приватизации перечислялось, что можно приватизировать: объекты торговли, общепита, бытового обслуживания, объекты незавершенного строительства и разрушенные в результате войны.

"Тогда было указано то, что можно. А новый закон говорит, можно все, кроме перечисленного в нем. Сейчас категорий больше – и заводы, и гостиницы, и санатории. Если Кабмин принимает решение, что целесообразно продать, закон не воспрещает. В то же время Кабинет Министров может установить ограничения в отношении приватизации объектов недвижимого имущества. Может как-то регулировать", — отметил Михаил Ладария.

По его словам, в законе указано, что нельзя приватизировать: имущество, находящееся в оперативном управлении силовых структур, вузов, школьных и дошкольных учреждений, объектов культуры, здравоохранения, научных организаций, входящих в Академию наук, железной дороги, автодорог и городских систем.

Любой иностранный гражданин может подать заявку на участие в конкурсе с 8 по 4 декабря. Любое физическое или юридическое лицо может принять участие на приобретение коммерческой недвижимости.

"Это то, что нас и пугает, и настораживает. Потому что мы прекрасно понимаем неравные финансовые возможности наших граждан и какого-нибудь американца, европейца или россиянина. Мы писали поправки к новому закону, чтобы прямую продажу в исключительных случаях применяли. Например, когда есть многолетний арендатор добросовестный, чтобы защитить его права. Индивидуально надо подходить. Лучше продать нашему арендатору, чем придет какой-то иностранец и купит. Хотя в этом тоже ничего страшного нет, — признает Ладария. — Новый закон вообще интересный. Наши специалисты только на первом этапе участвовали, разрабатывали, потом депутаты сами изменили после первого чтения. Очень много с чем мы не согласны, и писали, и замечания делали, но их не учли".

По его словам, начальная цена приватизируемой собственности устанавливается на основании отчета об оценке объекта. Независимые оценочные компании есть в Абхазии.

"И Торгово-промышленная палата имеет, и в Гагре, Сухуме, Гулрыпше есть. К примеру, если собственник выставляемой на продажу недвижимости "Абхазуниверсалторг", оценку объекта заказывают они", — уточнил Ладария.

Кстати, вопрос приватизации муниципальной собственности решается на местном уровне районными собраниями. До вступления в силу нового закона Госкомимущество контролировало судьбу объектов недвижимости в пределах всей страны.

Вахтанг Пипия
© Sputnik / Илона Хварцкия
Пипия о приватизации: вопросов становится все больше и больше

Закон требует давать объявления о конкурсе в СМИ. Для участия в конкурсе соискатель должен внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены продажи. Если только одно предложение поступило в течение 25 дней, конкурс не состоится, все отменяется, и опять подается объявление в СМИ.

"В запечатанном конверте подается от соискателя его предложение. На конкурсе вскрывают конверты, если есть два предложения. Комиссия назначает день, соискатели приходят или их доверенные лица. Конверт запечатан. При всех вскрываем и зачитываем предложение. Победил тот, чья цена выше. В прессу объявляем, что состоялся конкурс, победил тот-то, договор купли продажи заключается в течение десяти дней, — объяснил процедуру Михаил Ладария. — Есть условия, например, если объект требует ремонта, восстановления, предложение соискателя два года на ремонт, допустим, и предложит цену двести тысяч, другой скажет, я восстановлю за год и цену сто шестьдесят тысяч. Он проиграет, потому что критерием основным является, кто большую стоимость предложит".

Государственный комитет Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации впервые проведет конкурс по приватизации объектов республиканской собственности по новому закону "О приватизации республиканской и муниципальной собственности" трех объектов недвижимости. Срок подачи заявок до 4 декабря.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • ВС Южной Осетии
    Суд идет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.

  • Здание министерства обороны Азербайджанской Республики, фото из архива
    Игра в войну

    В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.

  • Акция протеста студентов о принятии решения об отсрочке парламентом РА
    Ни шагу назад!

    Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.

  • Жилые дома в Париже, архивное фото
    Не мы это!

    Глава МИД Казахстана прокомментировал информацию о покупке представителем правительства квартиры в Париже за 65 миллионов евро.

  • Продажа MegaСom в КР
    Торг здесь неуместен!

    Кыргызстан прекратил переговоры с российским предпринимателем о купле-продаже одного из крупнейших сотовых операторов республики.

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Миротворческая Беларусь

    Беларусь готова направить миротворческий контингент в юго-восточные регионы Украины, если это будет признано приемлемым заинтересованными сторонами.

  • Район Skanste, новостройки, недвижимость
    Нажиться на старости

    Латвия может заработать на пенсиях соотечественников, которые уехали на заработки за границу и вернулись домой после выхода на пенсию.

  • Репродукция картины Валерия Балабанова Трагедия
    Сам себе прокурор

    Новая мода входит в силу в Литве – доносить на себя самого, особенно, если человек имел контакт с гражданами России или российским СМИ.

  • Парламент
    Языковой вопрос

    Дебаты по переименованию государственного языка с молдавского на румынский в парламенте Молдовы начались еще до слушаний в рамках пленарного заседания.

  • Флаги Ирана и Таджикистана, архивное фото
    ПИВТ преткновения

    Таджикистан и Иран положили начало улучшению двусторонних отношений, испортившихся из-за Партии исламского возрождения Таджикистана.

  • Иностранные рабочие
    Узбекский миллион

    В России по состоянию на 1 октября 2017 года 925 тысяч граждан Узбекистана работают по трудовому патенту.

  • Портфель
    Даешь инфляцию!

    Зарплаты чиновников и парламентариев Эстонии привяжут к инфляции – чем выше будут расти цены, тем больше государственные служащие будут получать.

  • ВС Южной Осетии
    Суд идет!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил в парламент кандидатуру Олеси Кочиевой на должность председателя Верховного суда республики.

  • Здание министерства обороны Азербайджанской Республики, фото из архива
    Игра в войну

    В Азербайджане стартуют командно-штабные военные игры с целью совершенствования уровня взаимодействия органов управления войсками.

  • Акция протеста студентов о принятии решения об отсрочке парламентом РА
    Ни шагу назад!

    Студенты, протестующие против отмены отсрочки от службы в армии, которую сегодня утвердил парламент, перекрыли вход в здание Нацсобрания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модели сидят на новом спортивном автомобиле Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster
Роскошные новинки Международного автосалона в Дубае
Первый в мире суперкар из титана показали на автосалоне Dubai Motor Show.
Первый в мире суперкар из титана показали на автосалоне Dubai Motor Show
Что надо знать о сахарном диабете
Что надо знать о сахарном диабете

Соцсети

Sputnikabkhazia